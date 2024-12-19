Над тюменским «Ачимнефтегазсервис» нависла очередная угроза банкротства

Также в 2023 году межрайонная инспекция ФНС потребовала признать тюменский «Ачимнефтегазсервис» банкротом. По данным фискалов, задолженность сервиса составляла почти 50 млн рублей. Дело долго не могло сдвинуться из-за доказательств, что налоговая отправила копию заявления компании-должнику. А в конце декабря налоговики отчитались перед судом, что долг погашен. Не исключено, что подобный исход событий будет и с новым иском.