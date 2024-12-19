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Posted 19 декабря, 07:02

Published 19 декабря, 07:02

Modified 19 декабря, 07:04

Updated 19 декабря, 07:04

Нефтесервис снова получил иск о банкротстве из-за долгов

Над тюменским «Ачимнефтегазсервис» нависла очередная угроза банкротства

19 декабря 2024, 07:02
Фото: 1MI. Нефтесервис снова получил иск о банкротстве из-за долгов
Сюжет
Суд
Нефтетрейдер из Татарстана пытается обанкротить тюменскую сервисную компанию «Ачимнефтегазсервис», задолжавшую более 4,8 млн рублей. Информация о поступившем исковом заявлении размещена на сайте Арбитражного суда Тюменской области.

Компания ООО «НХП-Пистон», зарегистрированная в Казани и занимающаяся оптовой продажей топлива, обратилась в суд с просьбой признать «Ачимнефтегазсервис» несостоятельным.

«Заявитель — Кредитор ООО „НХП-Пистон“. Исковое заявление — О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности). Сумма исковых требований 4 844 445,82 рубля», — сказано в сообщении суда.

О намерении обратиться в инстанцию нефтетрейдер сообщал еще в конце ноября. Но, видимо, тогда стороны не смогли урегулировать экономический спор.

Отметим: компания «Ачимнефтегазсервис» по итогам 2023 года отчиталась о выручке в 800,3 млн рублей, чистая прибыль при этом составила скромные 1,1 млн рублей. В настоящее время в суде, по данным «Спарк-Интерфакс», в отношении компании рассматривается 10 дел на сумму более 82 млн рублей.

Также в 2023 году межрайонная инспекция ФНС потребовала признать тюменский «Ачимнефтегазсервис» банкротом. По данным фискалов, задолженность сервиса составляла почти 50 млн рублей. Дело долго не могло сдвинуться из-за доказательств, что налоговая отправила копию заявления компании-должнику. А в конце декабря налоговики отчитались перед судом, что долг погашен. Не исключено, что подобный исход событий будет и с новым иском.

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Ранее сообщалось, что дочь тюменского военного, ставшую жертвой кавказца-педофила, начали преследовать. Отец рассказал, что неизвестные пришли в школу, где учится девочка и пытались узнать информацию о ее расписании занятий.

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