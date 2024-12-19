На уватской переправе сменили правила проезда для машин

Posted 19 декабря, 04:50
Published 19 декабря, 04:50
Modified 19 декабря, 04:52
Updated 19 декабря, 04:52
Грузовым автомобилям официально разрешили пересекать реку Иртыш по льду в селе Уват. Грузоподъемность переправы увеличили до пяти тонн, сообщило Главное управление строительства Тюменской области.
Новые правила проезда автомобилей начали действовать с 18 декабря.
«Толщина льда достигает 60 см. По ледовой переправе через Иртыш в селе Уват смогут проехать транспортные средства общей массой до 5 тонн», — говорится в сообщении.
До этого по льду разрешали передвигаться только на легковых автомобилях, поскольку лед был недостаточно толстым для тяжелого транспорта. Водителям напомнили, что превышение допустимой грузоподъемности может быть рискованным. К тому же, даже на льду нужно соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Напомним, еще одна переправа через Иртыш действует в Тобольске. Но на участке Тобольск-Бекерева по льде разрешено передвигаться только пешеходам. Несмотря на запрет и недостаточную толщину льда местные жители смело катят по льду на автомобилях.