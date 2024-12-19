На уватской переправе сменили правила проезда для машин

До этого по льду разрешали передвигаться только на легковых автомобилях, поскольку лед был недостаточно толстым для тяжелого транспорта. Водителям напомнили, что превышение допустимой грузоподъемности может быть рискованным. К тому же, даже на льду нужно соблюдать требования установленных дорожных знаков.