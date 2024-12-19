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Posted 19 декабря, 05:24

Published 19 декабря, 05:24

Modified 19 декабря, 05:29

Updated 19 декабря, 05:29

Моор поможет тюменке поменять коляску на электрокар

Моор поможет тюменке поменять коляску на электрокар

19 декабря 2024, 05:24
Фото: Пресс-служба губернатора ТО.
Сюжет
Новый год
Александр Моор поучаствовал в акции «Ёлка желаний».

Губернатор Александр Моор принял участие в акции «Ёлка желаний» и пообещал стать Дедом Морозом для четырехлетней Арины. Именно ее карточку снял глава региона с елки, где разместили желания юных жителей области в преддверии Нового года.

«Девочке четыре года, она передвигается на кресле-коляске и хочет получить на Новый год от Деда Мороза детский электромобиль», — рассказал Моор в своем блоге.
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Губернатор пообещал исполнить мечту маленькой Арины в ближайшее время.

Ранее первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев также поучаствовал в акции и взялся исполнить новогоднюю мечту юного Давида. Мальчик загадал получить в подарок теннисный стол.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Александр Моор#Новый год#Новый год 2025
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