Моор поможет тюменке поменять коляску на электрокар

Posted 19 декабря, 05:24
Published 19 декабря, 05:24
Modified 19 декабря, 05:29
Updated 19 декабря, 05:29
Губернатор Александр Моор принял участие в акции «Ёлка желаний» и пообещал стать Дедом Морозом для четырехлетней Арины. Именно ее карточку снял глава региона с елки, где разместили желания юных жителей области в преддверии Нового года.
«Девочке четыре года, она передвигается на кресле-коляске и хочет получить на Новый год от Деда Мороза детский электромобиль», — рассказал Моор в своем блоге.
Губернатор пообещал исполнить мечту маленькой Арины в ближайшее время.
Ранее первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев также поучаствовал в акции и взялся исполнить новогоднюю мечту юного Давида. Мальчик загадал получить в подарок теннисный стол.