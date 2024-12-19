Моор объявил имена лучших спортсменок Тюменской области

Posted 19 декабря, 02:25
Published 19 декабря, 02:25
Modified 19 декабря, 03:03
Updated 19 декабря, 03:03
Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил имена лидеров тюменского спорта по олимпийским видам в 2024 году. Лучших выбрали в рамках конкурса «Спортивная элита», итоги которого подвели 18 декабря.
«Виктория Сливко (биатлон) и Альбина Молдажанова (бокс) — лучшие спортсмены Тюменской области по олимпийским видам в 2024 году», — говорится в телеграм-канале губернатора.
Во время подведения итогов награды вручили тренерам, лучшим спортсменам региона по неолимпийским видам спорта. Свои награды также получили спортсмены с ограниченными физическими возможностями и подающие надежды молодые атлеты.
Организаторы не оставили без внимания и тех, от чьего труда зависят спортивные достижения спортсменов: педагогов в области физической культуры. Отмечены заслуги тренеров спортивных команд и федераций, трудовых коллективов и негосударственных организаций.
Как писал «Наш Город», в рамках грантовой поддержки от губернатора Тюменской области реализован проект «Зона комфорта — лед». Он объединил керлингистов с инвалидностью из разных регионов России и позволил провести турнир с участием 24 спортсменов.