МегаФон: в Тюмени стартовали продажи планшетов Fontel

МегаФон расширяет ассортимент товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой. В январе 2023 года были представлены телефоны Fontel, продажи которых за 10 месяцев текущего года в 4 раза превысили показатели продаж за аналогичный период 2023 года. Умные часы Fontel появились в продаже в мае 2023 года, и в мае–октябре 2024 года спрос на них оказался на 112% выше, чем в первые полгода продаж.