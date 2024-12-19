Без работы не сидела. Самый опытный чиновник Тобольска едет работать в Тюмень

Posted 19 декабря, 11:26
Published 19 декабря, 11:26
Modified 19 декабря, 11:32
Updated 19 декабря, 11:32
Как сообщает ряд инсайдеров порталу URA.RU, Анастасия Гулина долго ждала возможности переехать в Тюмень, чтобы работать в тамошней администрации. Однако пока что подходящего места ей не находилось. Подобрали работу чиновнице недавно, вследствие чего она сразу написала заявление об уходе с должности пресс-секретаря.
Сообщается, что инициатором возвращения Гулиной под свое крыло был Максим Афанасьев, ранее работавший мэром Тобольска, а сейчас занимающий аналогичный пост в Тюмени. Чем конкретно займется Гулина в областном центре и станет ли новым пресс-секретарем мэра — неизвестно.
Также сохраняется интрига касательно того, кто займет место Гулиной на должности пресс-секретаря мэра Тобольска. По слухам, с нынешним градоначальником Петром Вагиным работать сложно.