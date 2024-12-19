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Posted 19 декабря, 11:26

Published 19 декабря, 11:26

Modified 19 декабря, 11:32

Updated 19 декабря, 11:32

Самый опытный чиновник Тобольска едет работать в Тюмень

Без работы не сидела. Самый опытный чиновник Тобольска едет работать в Тюмень

19 декабря 2024, 11:26
Фото: 1MI.

Самый опытный чиновник Тобольска едет работать в Тюмень

Самый опытный чиновник, последнее время остававшийся в администрации Тобольска, уезжает работать в Тюмень. Как сообщают инсайдеры, бывший пресс-секретарь мэра города Анастасия Гулина возвращается в стан Максима Афанасьева, с ним она работала еще когда он был мэром Тобольска.

Как сообщает ряд инсайдеров порталу URA.RU, Анастасия Гулина долго ждала возможности переехать в Тюмень, чтобы работать в тамошней администрации. Однако пока что подходящего места ей не находилось. Подобрали работу чиновнице недавно, вследствие чего она сразу написала заявление об уходе с должности пресс-секретаря.

Сообщается, что инициатором возвращения Гулиной под свое крыло был Максим Афанасьев, ранее работавший мэром Тобольска, а сейчас занимающий аналогичный пост в Тюмени. Чем конкретно займется Гулина в областном центре и станет ли новым пресс-секретарем мэра — неизвестно.

Также сохраняется интрига касательно того, кто займет место Гулиной на должности пресс-секретаря мэра Тобольска. По слухам, с нынешним градоначальником Петром Вагиным работать сложно.

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Ранее сообщалось о том, что в частные домовладения Тобольска начали заходить дикие волки.

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