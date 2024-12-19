Без работы не сидела. Самый опытный чиновник Тобольска едет работать в Тюмень

Как сообщает ряд инсайдеров порталу URA.RU, Анастасия Гулина долго ждала возможности переехать в Тюмень, чтобы работать в тамошней администрации. Однако пока что подходящего места ей не находилось. Подобрали работу чиновнице недавно, вследствие чего она сразу написала заявление об уходе с должности пресс-секретаря.