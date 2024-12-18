В Тюмени соберутся биатлонисты со всей страны

Posted 18 декабря, 08:46
Published 18 декабря, 08:46
Modified 18 декабря, 08:48
Updated 18 декабря, 08:48
Биатлонисты со всей страны съедутся в Тюмень на всероссийские соревнования среди юниоров. Ожидается участие порядка 200 спортсменов, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Соревнования пройдут с 21 по 24 декабря на территории Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Первенство стартует в субботу 21 декабря со спринта на 10 км среди юниоров и спринта на 7,5 км среди юниорок. 23 декабря юноши смогут посоревноваться в эстафете 4 по 7,5, а девушки — в эстафете 3 по 6. 24 декабря состоится большой масс-старт для гонки на 12 км среди юниоров и большой масс-старт для гонки на 9 км среди юниорок.
Напомним, второй этап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из Тюменской области в Хакасию. Причиной организаторы назвали неподходящие погодные условия — оттепель, пришедшую в Тюмень. Соревнования проводились с 1 по 3 декабря.