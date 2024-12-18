В Тюмени открыли прием заявок на благоустройство

Posted 18 декабря, 06:10
Published 18 декабря, 06:10
Modified 18 декабря, 06:12
Updated 18 декабря, 06:12
Городские власти объявили о начале обсуждения проектов озеленения и благоустройства общественных пространств. Тюменцам предложили придумать способы сделать свой район зеленее, а уже благоустроенные зоны — еще лучше за бюджетный счет. Управы внутригородских округов будут принимать идеи горожан по 16 января 2025 года включительно.
«С 18 декабря каждый тюменец может ознакомиться со списком предложенных для благоустройства территорий и высказать мнение, отметить территорию, зону отдыха, которую необходимо привести в порядок в 2026 году», — пояснили в городской администрации.
Предложения можно принести в управу лично или отправить на адрес электронной почты.
Как сообщал «Наш Город», городской бюджет на 2025 год принят с дефицитом в три миллиарда рублей. Большую часть расходов запланировали направить в сферу образования, культуры, спорта и молодежной политики — 56% или 27,8 млрд рублей. На реконструкцию, благоустройство и ремонт дорог власти договорились потратить около восьми миллиардов.