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Posted 18 декабря, 06:10

Published 18 декабря, 06:10

Modified 18 декабря, 06:12

Updated 18 декабря, 06:12

В Тюмени открыли прием заявок на благоустройство

В Тюмени открыли прием заявок на благоустройство

18 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
В Тюмени стартовало обсуждение проектов озеленения на 2026 год. От жителей ждут предложений и замечаний на готовые инициативы.

Городские власти объявили о начале обсуждения проектов озеленения и благоустройства общественных пространств. Тюменцам предложили придумать способы сделать свой район зеленее, а уже благоустроенные зоны — еще лучше за бюджетный счет. Управы внутригородских округов будут принимать идеи горожан по 16 января 2025 года включительно.

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«С 18 декабря каждый тюменец может ознакомиться со списком предложенных для благоустройства территорий и высказать мнение, отметить территорию, зону отдыха, которую необходимо привести в порядок в 2026 году», — пояснили в городской администрации.

Предложения можно принести в управу лично или отправить на адрес электронной почты.

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Как сообщал «Наш Город», городской бюджет на 2025 год принят с дефицитом в три миллиарда рублей. Большую часть расходов запланировали направить в сферу образования, культуры, спорта и молодежной политики — 56% или 27,8 млрд рублей. На реконструкцию, благоустройство и ремонт дорог власти договорились потратить около восьми миллиардов.

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#Марина Коржина#Общество#Город#Тюмень#Благоустройство
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