В Тюмени открыли прием заявок на благоустройство

Как сообщал «Наш Город», городской бюджет на 2025 год принят с дефицитом в три миллиарда рублей. Большую часть расходов запланировали направить в сферу образования, культуры, спорта и молодежной политики — 56% или 27,8 млрд рублей. На реконструкцию, благоустройство и ремонт дорог власти договорились потратить около восьми миллиардов.