В Тобольске в автобусе заметили ангела

Posted 18 декабря, 11:53
Published 18 декабря, 11:53
Modified 18 декабря, 11:55
Updated 18 декабря, 11:55
Что за автобус, на котором курсировал ангел — неизвестно. Однако многие пользователи социальных сетей пишут, что проездил в таком виде кондуктор от конечной до конечной буквально всю смену, начиная с утра.
Очевидно, что такая акция — просто инициатива от кондуктора, которые зачастую выбирают разные костюмы к Новому году. Однако, как правило, выбор падает на более привычных сказочных персонажей, Деда Мороза или Снегурочку. Увидеть небожителя тоболяки никак не ожидали, даже успели прозвать кондуктора автобусным ангелом.
Несмотря на то, что пост от тоболяков в соцсетях собрал много положительных реакций, комментариев по поводу костюма кондуктора немного. Но все — положительные.
Красивые дамы и их костюмы, говорят приятные слова -очень повышает настроение, спасибо!!!
Очень вежливая и доброжелательная кондуктор!!!
С каждым Новым годом вы не перестаёт удивлять…, а костюмы и образы всё интереснее и красивее.
Благодарю за хорошее настроение
С наступающим Новым годом, — пишут жители Тобольска
Ранее сообщалось о том, что жители Тюмени обнаружили поваленную новогоднюю ёлку.