В Тобольске в автобусе заметили ангела

Сюжет Новый год

Божественное провидение в одном из автобусов Тобольска сегодня заметили местные жители. Обслуживал их на маршруте не кто иной, как ангел собственной персоной. Многие, при этом, не удивились бы Деду Морозу или Снегурочке, но вот библейский символ Рождества жители города увидеть не ожидали.