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Posted 18 декабря, 11:53

Published 18 декабря, 11:53

Modified 18 декабря, 11:55

Updated 18 декабря, 11:55

В Тобольске в автобусе заметили ангела

В Тобольске в автобусе заметили ангела

18 декабря 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Божественное провидение в одном из автобусов Тобольска сегодня заметили местные жители. Обслуживал их на маршруте не кто иной, как ангел собственной персоной. Многие, при этом, не удивились бы Деду Морозу или Снегурочке, но вот библейский символ Рождества жители города увидеть не ожидали.

Что за автобус, на котором курсировал ангел — неизвестно. Однако многие пользователи социальных сетей пишут, что проездил в таком виде кондуктор от конечной до конечной буквально всю смену, начиная с утра.

Очевидно, что такая акция — просто инициатива от кондуктора, которые зачастую выбирают разные костюмы к Новому году. Однако, как правило, выбор падает на более привычных сказочных персонажей, Деда Мороза или Снегурочку. Увидеть небожителя тоболяки никак не ожидали, даже успели прозвать кондуктора автобусным ангелом.

Фото: Типичный Тобольск
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Несмотря на то, что пост от тоболяков в соцсетях собрал много положительных реакций, комментариев по поводу костюма кондуктора немного. Но все — положительные.

Красивые дамы и их костюмы, говорят приятные слова -очень повышает настроение, спасибо!!!
Очень вежливая и доброжелательная кондуктор!!!
С каждым Новым годом вы не перестаёт удивлять…, а костюмы и образы всё интереснее и красивее.
Благодарю за хорошее настроение
С наступающим Новым годом, — пишут жители Тобольска

Ранее сообщалось о том, что жители Тюмени обнаружили поваленную новогоднюю ёлку.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Автобусы#Новый год#Кондукторы
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