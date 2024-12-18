В пожарах электрощитовых подозревают поджог

Три пожара за сутки по причине возгорания электрооборудования случились в многоэтажках Тюмени. Накануне днем на улице Первооткрывателей огонь разгорелся сразу в двух подъездах многоквартирного дома: на 3-11 этажах в первом подъезде и 2-6 этажах во втором загорелись электрощитовые. С небольшой разницей во времени вызов на пожар поступил в МКД на улице Максима Горького.