В пожарах электрощитовых подозревают поджог

Posted 18 декабря, 04:14
Published 18 декабря, 04:14
Modified 18 декабря, 04:16
Updated 18 декабря, 04:16
Сотрудники управляющей компании «Горизонт» осмотрели место возгорания в многоэтажке на улице Первооткрывателей. Причиной пожара стало возгорание в электрощитовой, но почему огонь занялся в этом месте, выясняют специалисты.
В управляющей компании подтвердили, что на месте пожара уже побывали сотрудники следственных органов. Также приезжала лаборатория для сбора материалов на месте происшествия.
«В коллекторном шкафу в 3-й парадной на 4 этаже нашли остатки горючего материала, здесь был очаг возгорания. Из-за жара оплавились бирки и пластик на приборах учета», — рассказал представитель УК «Горизонт» паблику «ЧП Тюмень».
Три пожара за сутки по причине возгорания электрооборудования случились в многоэтажках Тюмени. Накануне днем на улице Первооткрывателей огонь разгорелся сразу в двух подъездах многоквартирного дома: на 3-11 этажах в первом подъезде и 2-6 этажах во втором загорелись электрощитовые. С небольшой разницей во времени вызов на пожар поступил в МКД на улице Максима Горького.
В ночь на 18 декабря пожарным снова пришлось выезжать на улицу Первооткрывателей: в электрощитовой в многоквартирном доме вспыхнул огонь. Очаг возгорания нашли в электрощитовой между 5 и 6 этажами.