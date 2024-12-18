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Posted 18 декабря, 04:14

Published 18 декабря, 04:14

Modified 18 декабря, 04:16

Updated 18 декабря, 04:16

В пожарах электрощитовых подозревают поджог

В пожарах электрощитовых подозревают поджог

18 декабря 2024, 04:14
Фото: 1MI.
На месте пожара в многоквартирном доме на улице Первооткрывателей в Тюмени нашли следы горючего и заподозрили поджог.

Сотрудники управляющей компании «Горизонт» осмотрели место возгорания в многоэтажке на улице Первооткрывателей. Причиной пожара стало возгорание в электрощитовой, но почему огонь занялся в этом месте, выясняют специалисты.

В управляющей компании подтвердили, что на месте пожара уже побывали сотрудники следственных органов. Также приезжала лаборатория для сбора материалов на месте происшествия.

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«В коллекторном шкафу в 3-й парадной на 4 этаже нашли остатки горючего материала, здесь был очаг возгорания. Из-за жара оплавились бирки и пластик на приборах учета», — рассказал представитель УК «Горизонт» паблику «ЧП Тюмень».

Три пожара за сутки по причине возгорания электрооборудования случились в многоэтажках Тюмени. Накануне днем на улице Первооткрывателей огонь разгорелся сразу в двух подъездах многоквартирного дома: на 3-11 этажах в первом подъезде и 2-6 этажах во втором загорелись электрощитовые. С небольшой разницей во времени вызов на пожар поступил в МКД на улице Максима Горького.

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В ночь на 18 декабря пожарным снова пришлось выезжать на улицу Первооткрывателей: в электрощитовой в многоквартирном доме вспыхнул огонь. Очаг возгорания нашли в электрощитовой между 5 и 6 этажами.

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