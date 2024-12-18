В компании «Атомайз» рассказали о выпуске новых арт-токенов

В 2023 году платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). Тогда «Интеррос» Владимира Потанина в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем токенизировал классические произведения школы Рафаэля XVI века, такие как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах» и «Венера, вынимающая занозу». Эти токены обращались на платформе «Атомайз», и сам выпуск ЦФА (цифровых финансовых активов) на предметы искусства стал первым полностью легальным в России в соответствии с законом о цифровых финансовых активах.