nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 16:19

Published 18 декабря, 16:19

Modified 18 декабря, 16:19

Updated 18 декабря, 16:19

В компании «Атомайз» рассказали о выпуске новых арт-токенов

В компании «Атомайз» рассказали о выпуске новых арт-токенов

18 декабря 2024, 16:19
Фото: 1MI.
В среду, 18 декабря, Т-Банк совместно с «Атомайз» анонсировал запуск смарт-активов — нового направления инвестиционных инструментов на основе блокчейн-технологий.

Как пишет РБК, сделки автоматизированы с использованием смарт-контрактов. Это позволяет создавать принципиально новые продукты, которые отсутствуют на традиционном рынке, например арт-токены.

Арт-токены предоставляют инвесторам цифровые права на доход от продажи работ современных художников. Эмитентом выступает галерея Sistema Gallery, которая берет на себя ответственность за организацию выставок и продажу художественных произведений.

В 2023 году платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). Тогда «Интеррос» Владимира Потанина в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем токенизировал классические произведения школы Рафаэля XVI века, такие как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах» и «Венера, вынимающая занозу». Эти токены обращались на платформе «Атомайз», и сам выпуск ЦФА (цифровых финансовых активов) на предметы искусства стал первым полностью легальным в России в соответствии с законом о цифровых финансовых активах.

Уже можно сделать некоторые выводы. Первые арт-токены полностью распроданы, а средства, полученные от проекта, направлены на восстановление картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». В планах стоит токенизация этого шедевра, а вырученные средства пойдут на реставрацию уникальных предметов интерьера и китайского зеркала Екатерины II.

По словам директора Sistema Gallery Анастасии Волковой, в современном обществе искусство перестало быть лишь элементом оформления и стало полноценным активом для инвестирования. Цифровые финансовые активы, связанные с искусством, предоставляют инвесторам новые возможности.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика