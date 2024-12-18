В компании «Атомайз» рассказали о выпуске новых арт-токенов

Posted 18 декабря, 16:19
Published 18 декабря, 16:19
Modified 18 декабря, 16:19
Updated 18 декабря, 16:19
Как пишет РБК, сделки автоматизированы с использованием смарт-контрактов. Это позволяет создавать принципиально новые продукты, которые отсутствуют на традиционном рынке, например арт-токены.
Арт-токены предоставляют инвесторам цифровые права на доход от продажи работ современных художников. Эмитентом выступает галерея Sistema Gallery, которая берет на себя ответственность за организацию выставок и продажу художественных произведений.
В 2023 году платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). Тогда «Интеррос» Владимира Потанина в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем токенизировал классические произведения школы Рафаэля XVI века, такие как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах» и «Венера, вынимающая занозу». Эти токены обращались на платформе «Атомайз», и сам выпуск ЦФА (цифровых финансовых активов) на предметы искусства стал первым полностью легальным в России в соответствии с законом о цифровых финансовых активах.
Уже можно сделать некоторые выводы. Первые арт-токены полностью распроданы, а средства, полученные от проекта, направлены на восстановление картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». В планах стоит токенизация этого шедевра, а вырученные средства пойдут на реставрацию уникальных предметов интерьера и китайского зеркала Екатерины II.
По словам директора Sistema Gallery Анастасии Волковой, в современном обществе искусство перестало быть лишь элементом оформления и стало полноценным активом для инвестирования. Цифровые финансовые активы, связанные с искусством, предоставляют инвесторам новые возможности.