Тюменский авторитет Ганс, лишившийся дома из-за КРТ, получит солидную компенсацию

Себя Ганс хорошо зарекомендовал как смотрящий, поэтому к нулевым стал рулить всей областью. Пытался подмять под себя и другие части страны и даже СНГ. Так, планировал зайти в Курган и Казахстан, тогда уже был коронован и носил статус Вора в законе. Однако, в какой-то момент повздорил с крайне известным авторитетом Япончиком и лишился короны вора. Причем заочно. За наглость и неуважение к другим ворам. Что происходит с Гансом сейчас — неизвестно.