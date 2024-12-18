Тюменский авторитет Ганс, лишившийся дома из-за КРТ, получит солидную компенсацию

Posted 18 декабря, 10:17
Published 18 декабря, 10:17
Modified 18 декабря, 10:33
Updated 18 декабря, 10:33
Внезапно всплывший в информационном поле криминальный авторитет Ганс был довольно известен далеко не только тем, что имел роскошный дом, которого теперь не станет. Ранее Юрий Тишенков был видным бандитом из 90-х и даже имел важный криминальный чин. О карьере известного авторитета, который активно скрывается от прессы рассказал портал URA.RU.
Послужной список у Ганса большой. Это хулиганство, разбой, драки. Три судимости уже к 18 годам. Карьеру авторитет начал рано. В 90-е сколотил свою преступную группу, промышлял рэкетом, даже попадал под прицел киллеров от конкурентов, причем дважды, в обоих случаях был ранен, но остался жив. Спустя какое-то время он получил статус «смотрящего» за городом.
Себя Ганс хорошо зарекомендовал как смотрящий, поэтому к нулевым стал рулить всей областью. Пытался подмять под себя и другие части страны и даже СНГ. Так, планировал зайти в Курган и Казахстан, тогда уже был коронован и носил статус Вора в законе. Однако, в какой-то момент повздорил с крайне известным авторитетом Япончиком и лишился короны вора. Причем заочно. За наглость и неуважение к другим ворам. Что происходит с Гансом сейчас — неизвестно.