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Posted 18 декабря, 10:17

Published 18 декабря, 10:17

Modified 18 декабря, 10:33

Updated 18 декабря, 10:33

Тюменский авторитет Ганс, лишившийся дома из-за КРТ, получит солидную компенсацию

Тюменский авторитет Ганс, лишившийся дома из-за КРТ, получит солидную компенсацию

18 декабря 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменский криминальный авторитет Юрий Тишенков, также известный как Ганс может не расстраиваться из-за потерянного дома, который снесут в рамках КРТ. Вору в законе выпишут такую компенсацию, что он с легкостью построит новый дом.

Внезапно всплывший в информационном поле криминальный авторитет Ганс был довольно известен далеко не только тем, что имел роскошный дом, которого теперь не станет. Ранее Юрий Тишенков был видным бандитом из 90-х и даже имел важный криминальный чин. О карьере известного авторитета, который активно скрывается от прессы рассказал портал URA.RU.

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Трижды судим уже к восемнадцати годам

Послужной список у Ганса большой. Это хулиганство, разбой, драки. Три судимости уже к 18 годам. Карьеру авторитет начал рано. В 90-е сколотил свою преступную группу, промышлял рэкетом, даже попадал под прицел киллеров от конкурентов, причем дважды, в обоих случаях был ранен, но остался жив. Спустя какое-то время он получил статус «смотрящего» за городом.

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Статус смотрящего и крах

Себя Ганс хорошо зарекомендовал как смотрящий, поэтому к нулевым стал рулить всей областью. Пытался подмять под себя и другие части страны и даже СНГ. Так, планировал зайти в Курган и Казахстан, тогда уже был коронован и носил статус Вора в законе. Однако, в какой-то момент повздорил с крайне известным авторитетом Япончиком и лишился короны вора. Причем заочно. За наглость и неуважение к другим ворам. Что происходит с Гансом сейчас — неизвестно.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени поймали еще одного члена этнической ОПГ.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Криминал#ОПГ
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