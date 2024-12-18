Стала известная дата волшебного открытия катка на Цветном бульваре в Тюмени

Posted 18 декабря, 07:31
Published 18 декабря, 07:31
Modified 18 декабря, 07:33
Updated 18 декабря, 07:33
Городские власти организовали 112 ледовых объектов в Тюмени в преддверии Нового года. Первым откроют «Улётный каток» на Цветном бульваре: 20 декабря в 17:30 часов.
«Этот объект в рамках проекта „Тюменский лёд“ первым примет всех желающих покататься. Следом за ним откроются ещё две популярные площадки: каток у моста Влюблённых 22 декабря и каток „Тюмень“ на набережной у „Конторы пароходства“ 21 декабря», — сообщил мэр областной столицы Максим Афанасьев.
Те, кто заранее прикупил коньки, смогут кататься бесплатно. Остальные смогут воспользоваться прокатом за 300-350 рублей в час за одну пару коньков.
Управа Калининского административного округа также напомнила, что в Комсомольском сквере оборудуют каток площадью 1000 кв. м. Монтаж коробки уже идет, скоро начнут заливать лед. О дате открытия сообщат дополнительно, но самые нетерпеливые могут прийти и проследить за ходом работ.
Всего тюменцам будут доступны четыре крупных катка, 18 ледовых площадок, 90 хоккейных кортов.
Как сообщал «Наш Город», широко разрекламированный каток в форме сердце тюменцы сравнили с ушами осла. Власти заверили, что форму катка «Сердце Тюмени» приведут в порядок и работы уже начались.