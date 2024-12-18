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Posted 18 декабря, 07:31

Published 18 декабря, 07:31

Modified 18 декабря, 07:33

Updated 18 декабря, 07:33

Стала известная дата волшебного открытия катка на Цветном бульваре в Тюмени

Стала известная дата волшебного открытия катка на Цветном бульваре в Тюмени

18 декабря 2024, 07:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Один за другим откроют три катка в центре Тюмени. Первыми стартуют катания на коньках на Цветном бульваре — 20 декабря.

Городские власти организовали 112 ледовых объектов в Тюмени в преддверии Нового года. Первым откроют «Улётный каток» на Цветном бульваре: 20 декабря в 17:30 часов.

«Этот объект в рамках проекта „Тюменский лёд“ первым примет всех желающих покататься. Следом за ним откроются ещё две популярные площадки: каток у моста Влюблённых 22 декабря и каток „Тюмень“ на набережной у „Конторы пароходства“ 21 декабря», — сообщил мэр областной столицы Максим Афанасьев.
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Те, кто заранее прикупил коньки, смогут кататься бесплатно. Остальные смогут воспользоваться прокатом за 300-350 рублей в час за одну пару коньков.

Управа Калининского административного округа также напомнила, что в Комсомольском сквере оборудуют каток площадью 1000 кв. м. Монтаж коробки уже идет, скоро начнут заливать лед. О дате открытия сообщат дополнительно, но самые нетерпеливые могут прийти и проследить за ходом работ.

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Всего тюменцам будут доступны четыре крупных катка, 18 ледовых площадок, 90 хоккейных кортов.

Как сообщал «Наш Город», широко разрекламированный каток в форме сердце тюменцы сравнили с ушами осла. Власти заверили, что форму катка «Сердце Тюмени» приведут в порядок и работы уже начались.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Праздники#Новый год#Каток
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