Стала известная дата волшебного открытия катка на Цветном бульваре в Тюмени

Управа Калининского административного округа также напомнила, что в Комсомольском сквере оборудуют каток площадью 1000 кв. м. Монтаж коробки уже идет, скоро начнут заливать лед. О дате открытия сообщат дополнительно, но самые нетерпеливые могут прийти и проследить за ходом работ.