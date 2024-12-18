Школьник в Тюмени пытался совершить теракт, а следователи ищут опасных поджигателей

Posted 18 декабря, 12:30
Published 18 декабря, 12:30
Modified 18 декабря, 12:32
Updated 18 декабря, 12:32
В Тюмени под стражу заключили 14-летнего школьника за попытку теракта. Как выяснилось, он хотел вместе с другом сжечь релейный шкаф на одной из ЖД станций. Для этого он взял в подельники друга и пошел вместе с зажигательной смесью на место. Однако их спугнул случайный прохожий. Ребенка все равно поймали и допросили. Он сказал, что такую подработку ему предложили в мессендежере.
Тюменские следователи заподозрили, что вчерашние пожары в жилых домах — не случайность. Кто-то намеренно поджигал электрощитки. В управляющей компании подтвердили, что на месте пожара уже побывали сотрудники следственных органов. Также приезжала лаборатория для сбора материалов на месте происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела прорабатывается.
Зарплаты курьеров в Тюмени выросли на 64%. Средний размер заработка составил 79,7 тысячи рублей. Также существенно, на 36%, увеличились зарплатные предложения в отрасли «Медицина, фармацевтика» — до 74,5 тысячи рублей, неплохо стал зарабатывать и рабочий персонал.
Также в число лидеров по росту заработка вошли специалисты автобизнеса, транспорта, логистики и перевозок.
Транспортную развязку в Тюмени построят за 11 миллиардов рублей. Сумму озвучили в городской администрации. общая протяженность транспортной развязки через Транссибирскую магистраль составит 5,3 километра, она пройдет через Транссибирскую магистраль и свяжет районы Дом обороны и Маяка. Предусмотрены будут четыре полосы движения.
Тюменские приколисты решили разыграть весь город своими навыками фотошопа. На площади 400-летия города они изменили расположение букв фразы «С Новым годом!», превратив ее в вульгарную фразу, а после — разнесли эту новость по городским пабликам.
Информацию уже опровергли в городской администрации, сообщив, что это фейк.