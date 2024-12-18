Школьник в Тюмени пытался совершить теракт, а следователи ищут опасных поджигателей

В Тюмени под стражу заключили 14-летнего школьника за попытку теракта. Как выяснилось, он хотел вместе с другом сжечь релейный шкаф на одной из ЖД станций. Для этого он взял в подельники друга и пошел вместе с зажигательной смесью на место. Однако их спугнул случайный прохожий. Ребенка все равно поймали и допросили. Он сказал, что такую подработку ему предложили в мессендежере.