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Posted 18 декабря, 12:30

Published 18 декабря, 12:30

Modified 18 декабря, 12:32

Updated 18 декабря, 12:32

Школьник в Тюмени пытался совершить теракт, а следователи ищут опасных поджигателей

Школьник в Тюмени пытался совершить теракт, а следователи ищут опасных поджигателей

18 декабря 2024, 12:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Тюмени будут судить 14 летнего школьника за подготовку к теракту, а в следователи региона начали искать поджигателей, из-за которых вчера в Тюмени произошел пожар в трех домах.

Малолетний террорист

В Тюмени под стражу заключили 14-летнего школьника за попытку теракта. Как выяснилось, он хотел вместе с другом сжечь релейный шкаф на одной из ЖД станций. Для этого он взял в подельники друга и пошел вместе с зажигательной смесью на место. Однако их спугнул случайный прохожий. Ребенка все равно поймали и допросили. Он сказал, что такую подработку ему предложили в мессендежере.

За попытку теракта в Тюмени будут судить 14-летнего школьника
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Серийные поджигатели

Тюменские следователи заподозрили, что вчерашние пожары в жилых домах — не случайность. Кто-то намеренно поджигал электрощитки. В управляющей компании подтвердили, что на месте пожара уже побывали сотрудники следственных органов. Также приезжала лаборатория для сбора материалов на месте происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела прорабатывается.

В пожарах электрощитовых подозревают поджог
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Курьерские миллионы

Зарплаты курьеров в Тюмени выросли на 64%. Средний размер заработка составил 79,7 тысячи рублей. Также существенно, на 36%, увеличились зарплатные предложения в отрасли «Медицина, фармацевтика» — до 74,5 тысячи рублей, неплохо стал зарабатывать и рабочий персонал.

Также в число лидеров по росту заработка вошли специалисты автобизнеса, транспорта, логистики и перевозок.

У тюменских курьеров за год зарплаты выросли на десятки тысяч рублей
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Миллиарды на дорогу

Транспортную развязку в Тюмени построят за 11 миллиардов рублей. Сумму озвучили в городской администрации. общая протяженность транспортной развязки через Транссибирскую магистраль составит 5,3 километра, она пройдет через Транссибирскую магистраль и свяжет районы Дом обороны и Маяка. Предусмотрены будут четыре полосы движения.

На строительство развязки через железную дорогу в Тюмени потратят 11,1 млрд
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Пранк года

Тюменские приколисты решили разыграть весь город своими навыками фотошопа. На площади 400-летия города они изменили расположение букв фразы «С Новым годом!», превратив ее в вульгарную фразу, а после — разнесли эту новость по городским пабликам.

Информацию уже опровергли в городской администрации, сообщив, что это фейк.

Г***о с дымом! Тюменские шутники решили разыграть весь город
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