Проблемы ТКО решаются еженедельно на штабах координационного центра правительства

Posted 18 декабря, 10:34
Published 18 декабря, 10:34
Modified 18 декабря, 10:34
Updated 18 декабря, 10:34
Согласно информации, представленной пресс-службой Российского экологического оператора (РЭО), были выявлены еще не решенные проблемы в данной области по итогам работы штабов в последние недели, сообщает 56orb.ru. Эти вопросы, как правило, связаны с деятельностью региональных операторов, а также с недостатком специализированной техники для вывоза ТКО и контейнеров, предназначенных для их сбора.
В РЭО отметили, что работа проводится по пяти направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Обеспеченность контейнерами», «Инфраструктура обращения». На еженедельных заседаниях участники отрасли, представители различных государственных структур и сотрудники РЭО обсуждают и корректируют предложения, направленные на улучшение системы обращения с ТКО в режиме реального времени. В течение последнего месяца было предложено множество инициатив, которые уже легли в основу новых нормативно-правовых актов.
С 2020 года региональные операторы сталкиваются с увеличением расходов на транспортировку ТКО, уровень которых превышает инфляцию на 20–30%. На заседании штаба выступили с инициативой о необходимости изменения законодательных норм тарифного регулирования, чтобы учесть недополученные расходы операторов и, в частности, принять во внимание выпадающие расходы региональных операторов в течение ближайшего цикла. В настоящее время разрыв между увеличением расходов и их отражением в тарифах может составлять до двух лет.
Тарифы на услуги должны регулироваться на основе данных, размещенных в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).
Также для контроля над вывозом мусора с контейнерных площадок регионы обязаны настроить видеопотоки с камер видеонаблюдения. В ноябре три региона начали тестирование этой системы в пилотном режиме.
По информации РЭО на октябрь текущего года, 54,8% твердых коммунальных отходов направляются на переработку. Доля утилизации и обезвреживания составляет 13,7%, в то время как на захоронение приходится 83,9%. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024 года в России было возведено 286 объектов обращения с ТКО: 146 из них предназначены для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для размещения, а 38 являются комплексными объектами. В стране началась реализация раздельного сбора отходов (РСО), что привело к увеличению площадок для раздельного накопления на 43%, а число контейнеров возросло на 68%. Благодаря мерам поддержки было закуплено 154,8 тысячи контейнеров для раздельного сбора. В общей сложности в стране уже организовано 200 тысяч площадок для РСО.