Проблемы ТКО решаются еженедельно на штабах координационного центра правительства

По информации РЭО на октябрь текущего года, 54,8% твердых коммунальных отходов направляются на переработку. Доля утилизации и обезвреживания составляет 13,7%, в то время как на захоронение приходится 83,9%. В рамках реформы с 2019 года по октябрь 2024 года в России было возведено 286 объектов обращения с ТКО: 146 из них предназначены для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для размещения, а 38 являются комплексными объектами. В стране началась реализация раздельного сбора отходов (РСО), что привело к увеличению площадок для раздельного накопления на 43%, а число контейнеров возросло на 68%. Благодаря мерам поддержки было закуплено 154,8 тысячи контейнеров для раздельного сбора. В общей сложности в стране уже организовано 200 тысяч площадок для РСО.