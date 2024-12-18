Пошел на рекорд: тюменский лихач накопил 235 штрафов

Posted 18 декабря, 06:50
Published 18 декабря, 06:50
Modified 18 декабря, 06:52
Updated 18 декабря, 06:52
Тюменец оказался близок к рекорду по числу неоплаченных штрафов за административные правонарушения. В большинстве случаев наказание назначали за превышение скорости. Некоторые штрафы удвоили за то, что их не оплатили вовремя. А еще пять могут удвоить в ближайшее время: тюменцу выписали пять извещений о рассмотрении административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ в суде.
«Владелец имеет долг по административным штрафам за 235 нарушений ПДД, выявленных камерами на дорогах, в размере 171,5 тыс. рублей. Судебными приставами назначен исполнительский сбор в размере 235 тыс. рублей», — рассказали в областной ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль злостного неплательщика штрафов «Форд Фьюжн». Сам 57-летний нарушитель заявил, что не знает о штрафах и большинстве нарушений. На машине якобы ездит его знакомый.
Ранее в Тюмени сотрудники ГАИ отследили двух злостных неплательщиков штрафов. Один накопил 51 штраф за лихачества на «Порше», а женщина на «Мерседесе» была вынуждена оплатить штрафы предыдущего владельца своей машины.