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Posted 18 декабря, 06:50

Published 18 декабря, 06:50

Modified 18 декабря, 06:52

Updated 18 декабря, 06:52

Тюменский лихач-рекордсмен накопил 235 штрафов

Пошел на рекорд: тюменский лихач накопил 235 штрафов

18 декабря 2024, 06:50
Фото: 1MI.

Тюменский лихач-рекордсмен накопил 235 штрафов

Житель Тюмени на время лишился автомобиля из-за 235 неоплаченных штрафов. Большинство выписано за превышение скорости.

Тюменец оказался близок к рекорду по числу неоплаченных штрафов за административные правонарушения. В большинстве случаев наказание назначали за превышение скорости. Некоторые штрафы удвоили за то, что их не оплатили вовремя. А еще пять могут удвоить в ближайшее время: тюменцу выписали пять извещений о рассмотрении административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ в суде.

«Владелец имеет долг по административным штрафам за 235 нарушений ПДД, выявленных камерами на дорогах, в размере 171,5 тыс. рублей. Судебными приставами назначен исполнительский сбор в размере 235 тыс. рублей», — рассказали в областной ГАИ.
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Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль злостного неплательщика штрафов «Форд Фьюжн». Сам 57-летний нарушитель заявил, что не знает о штрафах и большинстве нарушений. На машине якобы ездит его знакомый.

Ранее в Тюмени сотрудники ГАИ отследили двух злостных неплательщиков штрафов. Один накопил 51 штраф за лихачества на «Порше», а женщина на «Мерседесе» была вынуждена оплатить штрафы предыдущего владельца своей машины.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#ГИБДД#Штраф
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