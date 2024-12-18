Пошел на рекорд: тюменский лихач накопил 235 штрафов

Тюменец оказался близок к рекорду по числу неоплаченных штрафов за административные правонарушения. В большинстве случаев наказание назначали за превышение скорости. Некоторые штрафы удвоили за то, что их не оплатили вовремя. А еще пять могут удвоить в ближайшее время: тюменцу выписали пять извещений о рассмотрении административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ в суде.