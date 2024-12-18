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Posted 18 декабря, 06:21

Published 18 декабря, 06:21

Modified 18 декабря, 06:23

Updated 18 декабря, 06:23

Опыт «Росводоканал Тюмень» представили главам городов и районов региона

Опыт «Росводоканал Тюмень» представили главам городов и районов региона

18 декабря 2024, 06:21
Фото: «Росводоканал Тюмень».
«Росводоканал Тюмень» был представлен руководителям органов местного самоуправления региона как предприятие-лидер в своей отрасли.

За пять лет реализации концессионного соглашения специалисты тюменского водоканала смогли на 55% сократить число отключений водоснабжения, более чем вдвое снизить время на устранение повреждений и количество повреждений на сетях, а потери с 20-ти % достигли рекордных 8,8%.

Концессионные соглашения, заключенные с тюменским водоканалом, себя оправдали. Это результат, к которому надо стремиться, — сказал на областном совещании, посвященном вопросам повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Тегенцев.
Фото: «Росводоканал Тюмень»

Оценку и сертификацию документов и процедур тюменского водоканала провели эксперты Центра компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН. Они оценивали оператора по 22 критериям, объединенных в 3 группы: экология, социальная сфера, корпоративное управление и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Мы реконструируем сооружения с применением наилучших доступных технологий. Повышаем надежность сооружений, качество их работы и энергоэффективность. Наше бережное отношение к природным ресурсам, обеспечение достойных условий труда сотрудникам, социальная ответственность высоко оценены экспертами и по результатам сертификации тюменский водоканал соответствует Стандарту ответственной деятельности операторов систем водоснабжения и водоотведения, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Руководители органов местного самоуправления Тюменской области посетили основные объекты предприятия, увидели работу сооружений после реконструкции, а также масштабную стройку, которая продолжается на Метелевских водоочистных сооружениях. Опыт взаимодействия правительства региона, водоканала, областного центра и Тюменского района может быть транслирован и на другие территории.

Фото: «Росводоканал Тюмень»

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

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