Определены победители национальной экспертной премии в области туризма

Posted 18 декабря, 20:36
Published 18 декабря, 20:36
Modified 18 декабря, 20:36
Updated 18 декабря, 20:36
Члены жюри отметили выдающиеся достижения в направлении туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства в России. Так, Москва одержала победу в номинации «Место, регион, курорт». Также в номинации «Инфраструктура» выиграл проект запуска 3-го и 4-го Московских центральных диаметров. Еще один популярный российский регион — Республика Алтай — получил награду в номинации «Лучший департамент туризма», пишет autopanorama.ru.
Категория «Гастрономия» определила сразу двух победителей — голоса членов жюри разделились поровну между ресторанами курорта Манжерок и проектом «Арктическая кухня». При этом курорт Манжерок стал победителем в еще одной номинации — «Гостеприимство».
В номинации «Культурная программа» одержал победу мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. А «Туристической персоной года» стала автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.
Китайский кроссовер Exeed RX единогласно назван жюри «Лучшим автомобилем для путешествий».
Эксперты спецпроекта «Протестировано Discovery» также определи своих лидеров: ими стали цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, китайский Foton Tunland (пикап года) и одна из самых дорогих моделей Chery в России — Tiggo 8 Pro Max (внедорожник года).
Отметим, национальная экспертная премия в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery учреждена в текущем году. Она представлена пятью основными номинациями («Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа») и тремя специальными номинациями («Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий»).
Председателем жюри, в состав которого вошли два десятка специалистов в области туризма, гастрономии и путешествий, стал телеведущий Михаил Кожухов.