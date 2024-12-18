Определены победители национальной экспертной премии в области туризма

Члены жюри отметили выдающиеся достижения в направлении туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства в России. Так, Москва одержала победу в номинации «Место, регион, курорт». Также в номинации «Инфраструктура» выиграл проект запуска 3-го и 4-го Московских центральных диаметров. Еще один популярный российский регион — Республика Алтай — получил награду в номинации «Лучший департамент туризма», пишет autopanorama.ru.