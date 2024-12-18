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Posted 18 декабря, 10:33

Published 18 декабря, 10:33

Modified 18 декабря, 10:48

Updated 18 декабря, 10:48

Под Тюменью водитель решил сменить поддельные права прямо в ГАИ

О чем он думал? Под Тюменью водитель решил сменить поддельные права прямо в ГАИ

18 декабря 2024, 10:33
Фото: 1MI.

Под Тюменью водитель решил сменить поддельные права прямо в ГАИ

Крайне курьезный случай произошел в городе Ялуторовск. Местный житель пришел менять свои права, сделанные по образцу республики Казахстан, однако после сверки документов выяснилось, что права — липовые.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, мужчина пришел заменить права республики, когда увидел, что у них подходит к концу срок действия. Придя в ГАИ, он сдал права, в которых сразу увидели несколько несоответствий. Когда специалисты начали полную проверку, выяснилось, что права полностью липовые.

Как выяснилось, мужчина купил себе права за 150 тысяч рублей еще 10 лет назад, а после решил, что если пойдет их менять в ГАИ, то никто ничего не заподозрит.

В итоге удостоверение было изъято, а мужчину за использование фальшивых документов приговорили к 3 годам ограничения свободы.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на реке Туре под лед ушел квадроцикл с водителем.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Водительские права#Новости тюмени#Права
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