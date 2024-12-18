О чем он думал? Под Тюменью водитель решил сменить поддельные права прямо в ГАИ

Posted 18 декабря, 10:33
Published 18 декабря, 10:33
Modified 18 декабря, 10:48
Updated 18 декабря, 10:48
Как рассказали в УМВД по Тюменской области, мужчина пришел заменить права республики, когда увидел, что у них подходит к концу срок действия. Придя в ГАИ, он сдал права, в которых сразу увидели несколько несоответствий. Когда специалисты начали полную проверку, выяснилось, что права полностью липовые.
Как выяснилось, мужчина купил себе права за 150 тысяч рублей еще 10 лет назад, а после решил, что если пойдет их менять в ГАИ, то никто ничего не заподозрит.
В итоге удостоверение было изъято, а мужчину за использование фальшивых документов приговорили к 3 годам ограничения свободы.