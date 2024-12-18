Моор вернул Бакиева в кресло замгубернатора

Posted 18 декабря, 02:58
Published 18 декабря, 02:58
Modified 18 декабря, 03:00
Updated 18 декабря, 03:00
«Эдуард Бакиев назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области с 17 декабря 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Бакиев также получил полномочия главы Представительства областного правительства в органах государственной власти Российской Федерации. Назначение также вступило в силу с 17 декабря.
Эдуард Бакиев ушел с должности замгубернатора по собственному желанию в сентябре. Это место занял экс-сенатор от Тюменской области Павел Тараканов, но через несколько месяцев перешел в команду губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
«Наш Город» писал, что Моор намерен вернуть Бакиева на прежнюю должность. Аналитики предположили, что у тюменского губернатора просто нет другого кандидата для этого кресла. В команде Моора не ожидали, что Тараканов так быстро решит сменить команду.