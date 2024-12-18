Моор вернул Бакиева в кресло замгубернатора

«Наш Город» писал, что Моор намерен вернуть Бакиева на прежнюю должность. Аналитики предположили, что у тюменского губернатора просто нет другого кандидата для этого кресла. В команде Моора не ожидали, что Тараканов так быстро решит сменить команду.