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Posted 18 декабря, 02:58

Published 18 декабря, 02:58

Modified 18 декабря, 03:00

Updated 18 декабря, 03:00

Моор вернул Бакиева в кресло замгубернатора

Моор вернул Бакиева в кресло замгубернатора

18 декабря 2024, 02:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Чиновник
Губернатор Тюменской области Александр Моор вернул в свою команду Эдуарда Бакиева. Чиновник занял пост заместителя главы региона и получил дополнительные полномочия.
«Эдуард Бакиев назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области с 17 декабря 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Бакиев также получил полномочия главы Представительства областного правительства в органах государственной власти Российской Федерации. Назначение также вступило в силу с 17 декабря.

Эдуард Бакиев ушел с должности замгубернатора по собственному желанию в сентябре. Это место занял экс-сенатор от Тюменской области Павел Тараканов, но через несколько месяцев перешел в команду губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

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«Наш Город» писал, что Моор намерен вернуть Бакиева на прежнюю должность. Аналитики предположили, что у тюменского губернатора просто нет другого кандидата для этого кресла. В команде Моора не ожидали, что Тараканов так быстро решит сменить команду.

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#Марина Коржина#Политика#Тюменская область#Александр Моор#Губернатор#Назначения#Чиновник
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