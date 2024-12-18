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Posted 18 декабря, 11:37

Published 18 декабря, 11:37

Modified 18 декабря, 11:43

Updated 18 декабря, 11:43

Известную «Трассу смерти» Тюмень — Омск планируют расширять с обеих сторон

Известную «Трассу смерти» Тюмень — Омск планируют расширять с обеих сторон

18 декабря 2024, 11:37
Фото: 1MI.
Омские власти рассказали о планах расширения трассы Тюмень — Омск, известной как трасса смерти. В перспективе она станет четырехполосной на всей своей протяженности.

Как рассказал Вице-губернатор Омской области Динар Курманов в интервью ГТРК Иртыш, за ближайшие 3-4 года трасса будет расширена до 4 полос. Ранее один из участков, протяженностью в 32 километра был расширен.

В перспективе, за другую сторону дороги, идущую от Тюмени будут расширят власти региона. Под их ответственностью — 102 километра дороги, при этом больше 80 — уже готовы, специалисты уже дошли до города Ялуторовск. Омский «Сибуправтодор», по словам Курманова, сделал проект расширения участка трассы длиной в 50 километров до села Бекишево в Тюкалинском районе. Сейчас ведутся переговоры по финансированию на федеральном уровне, но гарантий, что к ремонту приступят в следующем году пока нет.

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Ранее сообщалось о том, что «Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Дорога#Трасса
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