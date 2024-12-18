Известную «Трассу смерти» Тюмень — Омск планируют расширять с обеих сторон

Posted 18 декабря, 11:37
Published 18 декабря, 11:37
Modified 18 декабря, 11:43
Updated 18 декабря, 11:43
Как рассказал Вице-губернатор Омской области Динар Курманов в интервью ГТРК Иртыш, за ближайшие 3-4 года трасса будет расширена до 4 полос. Ранее один из участков, протяженностью в 32 километра был расширен.
В перспективе, за другую сторону дороги, идущую от Тюмени будут расширят власти региона. Под их ответственностью — 102 километра дороги, при этом больше 80 — уже готовы, специалисты уже дошли до города Ялуторовск. Омский «Сибуправтодор», по словам Курманова, сделал проект расширения участка трассы длиной в 50 километров до села Бекишево в Тюкалинском районе. Сейчас ведутся переговоры по финансированию на федеральном уровне, но гарантий, что к ремонту приступят в следующем году пока нет.
Ранее сообщалось о том, что «Дорогу смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск снова перекроют в районе Тобольска.