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Posted 18 декабря, 11:28

Published 18 декабря, 11:28

Modified 18 декабря, 11:34

Updated 18 декабря, 11:34

Г***о с дымом! Тюменские шутники решили разыграть весь город

Г***о с дымом! Тюменские шутники решили разыграть весь город

18 декабря 2024, 11:28
Фото: 1MI.
Пранкеры в Тюмени решили разыграть весь город и администрацию в частности своими навыками в графических редакторах. Они изменили расположение букв в центре города, которые формировали собой поздравление с Говым годом, на вульгарную фразу.

Как сообщили в Тюменской администрации, на площади 400-летия установленный символ поздравления с Новым годом якобы подвергся акту вандализма. В интернете появилась информация о том, что буквы были переставлены в таком порядке, чтобы образовалась вульгарная фраза.

При этом сотрудники мэрии уже успели опровергнуть эту информацию, сообщив о том, что информация — фейк. Буквы никак не переставлялись в реальность, а вот шутники, скорее всего, просто решили продемонстрировать свои навыки фотошопа.

Это подтвердили и побывавшие на месте с проверкой специалисты управы Центрального округа. Ответственные за праздничное оформление усомнились сразу, ведь чтобы поднять даже одну букву, нужен манипулятор, а его почасовая работа обошлась бы злоумышленнику недешево», — информирует горадминистрация.

Также в качестве доказательства мэрия опубликовала кадры с камер наблюдения, указав, что надпись никак не изменилась.

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Ранее сообщалось о том, что таксист — ветеран в Тюмени с ножом напал на своих клиентов.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Фейк
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