Г***о с дымом! Тюменские шутники решили разыграть весь город

Posted 18 декабря, 11:28
Published 18 декабря, 11:28
Modified 18 декабря, 11:34
Updated 18 декабря, 11:34
Как сообщили в Тюменской администрации, на площади 400-летия установленный символ поздравления с Новым годом якобы подвергся акту вандализма. В интернете появилась информация о том, что буквы были переставлены в таком порядке, чтобы образовалась вульгарная фраза.
При этом сотрудники мэрии уже успели опровергнуть эту информацию, сообщив о том, что информация — фейк. Буквы никак не переставлялись в реальность, а вот шутники, скорее всего, просто решили продемонстрировать свои навыки фотошопа.
Это подтвердили и побывавшие на месте с проверкой специалисты управы Центрального округа. Ответственные за праздничное оформление усомнились сразу, ведь чтобы поднять даже одну букву, нужен манипулятор, а его почасовая работа обошлась бы злоумышленнику недешево», — информирует горадминистрация.
Также в качестве доказательства мэрия опубликовала кадры с камер наблюдения, указав, что надпись никак не изменилась.