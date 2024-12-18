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Posted 18 декабря, 09:19

Published 18 декабря, 09:19

Modified 18 декабря, 09:20

Updated 18 декабря, 09:20

ФОМС: Полисы ОМС получили 3,5 млн жителей новых российских регионов

ФОМС: Полисы ОМС получили 3,5 млн жителей новых российских регионов

18 декабря 2024, 09:19
Фото: 1MI.
Цифровые полисы обязательного медицинского страхования оформили и получили более 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно информации, представленной председателем Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, на текущий момент россияне из новых регионов страны стали владельцами более трех с половиной миллионов цифровых полисов ОМС. С момента введения данного формата документа владельцами полисов в электронном виде стали почти 22 млн российских граждан. пишет newizv.ru.

Получившим полис обязательного медицинского страхования россиянам, в том числе жителям новых регионов страны, бесплатно оказывается качественная медицинская помощь не только на территории проживания, но и в каждом из регионов РФ. Это касается и высокотехнологичной медпомощи во всех федеральных клиниках.

Для того чтобы стать владельцем полиса ОМС, нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или на портал «Госуслуги».

Порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на 2025 год был утвержден российским правительством в декабре этого года. В следующем году жители новых регионов будут по-прежнему получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в рамках базовой программы ОМС. Объем средств, предусмотренный бюджетом ФОМС на эти цели, в общей сложности превышает 58 млрд рублей.

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