ФОМС: Полисы ОМС получили 3,5 млн жителей новых российских регионов

Порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на 2025 год был утвержден российским правительством в декабре этого года. В следующем году жители новых регионов будут по-прежнему получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в рамках базовой программы ОМС. Объем средств, предусмотренный бюджетом ФОМС на эти цели, в общей сложности превышает 58 млрд рублей.