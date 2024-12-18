ФОМС: Полисы ОМС получили 3,5 млн жителей новых российских регионов

Posted 18 декабря, 09:19
Published 18 декабря, 09:19
Modified 18 декабря, 09:20
Updated 18 декабря, 09:20
Согласно информации, представленной председателем Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, на текущий момент россияне из новых регионов страны стали владельцами более трех с половиной миллионов цифровых полисов ОМС. С момента введения данного формата документа владельцами полисов в электронном виде стали почти 22 млн российских граждан. пишет newizv.ru.
Получившим полис обязательного медицинского страхования россиянам, в том числе жителям новых регионов страны, бесплатно оказывается качественная медицинская помощь не только на территории проживания, но и в каждом из регионов РФ. Это касается и высокотехнологичной медпомощи во всех федеральных клиниках.
Для того чтобы стать владельцем полиса ОМС, нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или на портал «Госуслуги».
Порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на 2025 год был утвержден российским правительством в декабре этого года. В следующем году жители новых регионов будут по-прежнему получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в рамках базовой программы ОМС. Объем средств, предусмотренный бюджетом ФОМС на эти цели, в общей сложности превышает 58 млрд рублей.