«Домклик»: Тюменская область попала в топ-5 по выданной за 2024 год ипотеке

Posted 18 декабря, 08:17
Published 18 декабря, 08:17
Modified 18 декабря, 08:17
Updated 18 декабря, 08:17
Проанализированные за неполный год данные демонстрируют, что ипотечный рынок по-прежнему является живым и развитым в основном только в столице. Общая сумма выданных москвичам жилищных кредитов достигла в текущем году 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от общего объема выдач относительно всех российских регионов.
На втором месте рейтинга находится Подмосковье (191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от суммарного объема выдач по стране), на третьем — Северная столица (119,8 миллиарда рублей, или 5,8% доли от суммарного объема выдач по стране). Об этом пишет newsnn.ru.
За тройкой лидеров в перечне идут Краснодарский край (113 миллиардов рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, или 4,2% доли от суммарного объема выдач по стране).
В десятку попали и Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область и Приморье, доля которых от суммарного объема выдач ипотеки по всей России варьируется от 3,7 до 2%. В денежном эквиваленте это от 75,8 миллиарда до 42,2 миллиарда рублей.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
По результатам этого года, согласно предварительному прогнозу, Сбербанк выдаст россиянам ипотек на 2,6 триллиона рублей суммарно.