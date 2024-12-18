«Домклик»: Тюменская область попала в топ-5 по выданной за 2024 год ипотеке

Рейтинг субъектов России по объему выдач ипотечных кредитов в уходящем году, как и предполагалось, возглавила Москва. В исследовании, итоги которого опубликовали аналитики «Домклик», были собраны данные о сделках по ипотеке, оформленных в текущем году по линии Сбербанка.

Проанализированные за неполный год данные демонстрируют, что ипотечный рынок по-прежнему является живым и развитым в основном только в столице. Общая сумма выданных москвичам жилищных кредитов достигла в текущем году 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от общего объема выдач относительно всех российских регионов. На втором месте рейтинга находится Подмосковье (191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от суммарного объема выдач по стране), на третьем — Северная столица (119,8 миллиарда рублей, или 5,8% доли от суммарного объема выдач по стране). Об этом пишет newsnn.ru. За тройкой лидеров в перечне идут Краснодарский край (113 миллиардов рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, или 4,2% доли от суммарного объема выдач по стране). В десятку попали и Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область и Приморье, доля которых от суммарного объема выдач ипотеки по всей России варьируется от 3,7 до 2%. В денежном эквиваленте это от 75,8 миллиарда до 42,2 миллиарда рублей. Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году Регион Объем выдачи в 2024 году, млрд руб Доля от объема выдач по РФ, % Москва 240,3 11,6% Московская область 191,2 9,2% Санкт-Петербург 119,8 5,8% Краснодарский край 113,0 5,4% Тюменская область 88,2 4,2% Свердловская область 75,8 3,7% Республика Башкортостан 75,0 3,6% Республика Татарстан 64,6 3,1% Ростовская область 54,0 2,6% Приморский край 42,2 2,0% По результатам этого года, согласно предварительному прогнозу, Сбербанк выдаст россиянам ипотек на 2,6 триллиона рублей суммарно.