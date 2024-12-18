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Posted 18 декабря, 08:17

Published 18 декабря, 08:17

Modified 18 декабря, 08:17

Updated 18 декабря, 08:17

«Домклик»: Тюменская область попала в топ-5 по выданной за 2024 год ипотеке

«Домклик»: Тюменская область попала в топ-5 по выданной за 2024 год ипотеке

18 декабря 2024, 08:17
Фото: 1MI.
Рейтинг субъектов России по объему выдач ипотечных кредитов в уходящем году, как и предполагалось, возглавила Москва. В исследовании, итоги которого опубликовали аналитики «Домклик», были собраны данные о сделках по ипотеке, оформленных в текущем году по линии Сбербанка.

Проанализированные за неполный год данные демонстрируют, что ипотечный рынок по-прежнему является живым и развитым в основном только в столице. Общая сумма выданных москвичам жилищных кредитов достигла в текущем году 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от общего объема выдач относительно всех российских регионов.

На втором месте рейтинга находится Подмосковье (191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от суммарного объема выдач по стране), на третьем — Северная столица (119,8 миллиарда рублей, или 5,8% доли от суммарного объема выдач по стране). Об этом пишет newsnn.ru.

За тройкой лидеров в перечне идут Краснодарский край (113 миллиардов рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, или 4,2% доли от суммарного объема выдач по стране).

В десятку попали и Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область и Приморье, доля которых от суммарного объема выдач ипотеки по всей России варьируется от 3,7 до 2%. В денежном эквиваленте это от 75,8 миллиарда до 42,2 миллиарда рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

По результатам этого года, согласно предварительному прогнозу, Сбербанк выдаст россиянам ипотек на 2,6 триллиона рублей суммарно.

#Общество
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