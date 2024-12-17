Владимир Ефимов: Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Участок расположен недалеко от станции метро «Технопарк» и проспекта Андропова. Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что в рамках проекта будет построено 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах зданий откроют магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания и другие объекты бизнеса. Придомовая территория будет благоустроена: появятся газоны, дорожки для прогулок, зоны для занятий спортом и отдыха, а также новые дороги.