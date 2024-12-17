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Posted 17 декабря, 19:46

Published 17 декабря, 19:46

Modified 17 декабря, 19:46

Updated 17 декабря, 19:46

Владимир Ефимов: Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Владимир Ефимов: Участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

17 декабря 2024, 19:46
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе Москвы будет реорганизован участок площадью 0,83 гектара в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, проект редевелопмента уже опубликован на официальном сайте столичного правительства.

По словам Ефимова, на месте неэффективно используемого участка рядом с акваторией Москвы-реки и улицей Мустая Карима планируется строительство современного жилого комплекса. Объём инвестиций в проект составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта обеспечит создание около 80 рабочих мест в Даниловском районе, пишет mos.ru.

Участок расположен недалеко от станции метро «Технопарк» и проспекта Андропова. Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что в рамках проекта будет построено 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах зданий откроют магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания и другие объекты бизнеса. Придомовая территория будет благоустроена: появятся газоны, дорожки для прогулок, зоны для занятий спортом и отдыха, а также новые дороги.

Программа комплексного развития территорий направлена на создание современных городских кварталов, где на месте бывших промышленных зон и малоэффективных участков проектируются жильё, дороги и вся необходимая инфраструктура. Как сообщили в мэрии, в Москве сейчас прорабатываются и реализуются 236 проектов КРТ на территории общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведётся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

#Общество
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