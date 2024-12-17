В Тюменском ЖК продают элитную квартиру за 65 миллионов рублей

Объявление размещено на сайте одного из риэлторских агентств. Известно, что квартира расположена в ЖК «Осипенко» — элитном доме рядом с ДК «Нефтяник» и резиденцией губернатора. В квартире новый, дорогой ремонт, площадь в 110 квадратных метров, несколько комнат, среди которых — две спальни с гардеробной и санузлом, детская с хозблоком и кухня-гостиная размером 26 кв. м. Еще одно преимущество — квартира не обжита. Купивший эту недвижимость — станет ее первым жильцом. При этом за все про все продавец просит 65 миллионов рублей.