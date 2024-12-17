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Posted 17 декабря, 11:45

Published 17 декабря, 11:45

Modified 17 декабря, 11:53

Updated 17 декабря, 11:53

В Тюменском ЖК продают элитную квартиру за 65 миллионов рублей

В Тюменском ЖК продают элитную квартиру за 65 миллионов рублей

17 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В одном из жилых комплексов продают трехкомнатную квартиру общей площадью в 110 квадратных метров. В ней две спальни, санузлы, гостиная и цена. В 65 миллионов рублей.

Объявление размещено на сайте одного из риэлторских агентств. Известно, что квартира расположена в ЖК «Осипенко» — элитном доме рядом с ДК «Нефтяник» и резиденцией губернатора. В квартире новый, дорогой ремонт, площадь в 110 квадратных метров, несколько комнат, среди которых — две спальни с гардеробной и санузлом, детская с хозблоком и кухня-гостиная размером 26 кв. м. Еще одно преимущество — квартира не обжита. Купивший эту недвижимость — станет ее первым жильцом. При этом за все про все продавец просит 65 миллионов рублей.

Для справки, по такой цене можно купить около 15 однокомнатных квартир в хрущевках или 6 двухкомнатных в Тюмени.

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Поскольку комплекс элитный, всем покупателям обещают статусную управляющую компанию, утонченных и интеллигентных соседей и все внешние удобства. Это парковка, детская площадка и другие социально значимые объекты.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в Тюмени подорожала за месяц почти на 2%.

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#Александр Смирнов#Недвижимость#Продажа#Квартиры#Квартира
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