В Тюменском ЖК продают элитную квартиру за 65 миллионов рублей

Posted 17 декабря, 11:45
Published 17 декабря, 11:45
Modified 17 декабря, 11:53
Updated 17 декабря, 11:53
Объявление размещено на сайте одного из риэлторских агентств. Известно, что квартира расположена в ЖК «Осипенко» — элитном доме рядом с ДК «Нефтяник» и резиденцией губернатора. В квартире новый, дорогой ремонт, площадь в 110 квадратных метров, несколько комнат, среди которых — две спальни с гардеробной и санузлом, детская с хозблоком и кухня-гостиная размером 26 кв. м. Еще одно преимущество — квартира не обжита. Купивший эту недвижимость — станет ее первым жильцом. При этом за все про все продавец просит 65 миллионов рублей.
Для справки, по такой цене можно купить около 15 однокомнатных квартир в хрущевках или 6 двухкомнатных в Тюмени.
Поскольку комплекс элитный, всем покупателям обещают статусную управляющую компанию, утонченных и интеллигентных соседей и все внешние удобства. Это парковка, детская площадка и другие социально значимые объекты.
Ранее сообщалось, что аренда квартир в Тюмени подорожала за месяц почти на 2%.