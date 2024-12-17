В Тюмени стартует первенство по фигурному катанию

Posted 17 декабря, 03:11
Published 17 декабря, 03:11
Modified 17 декабря, 03:13
Updated 17 декабря, 03:13
Лучшего фигуриста региона выберут из спортсменов Тюмени, Тобольска и Тюменского района. Заявки на участие подали 190 спортсменов в возрасте 5-19 лет. Из них также отберут кандидатов в областную сборную, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Спортсмены представят короткие и произвольные программы. Победителей и призеры определят по сумме баллов за оба выступления. Оценки традиционно будут выставлять за общее мастерство, артистизм, прыжки, вращения, хореографическую последовательность.
Всех желающих посмотреть на соревнования и поболеть за участников приглашают в спорткомплекс «Прибой» по адресу: ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1. Выступления спортсменов начнутся в 09:00 часов.
«Наш Город» писал об открытии катка «Сердце Тюмени» с участием мэра Максима Афанасьева и тысяч горожан.