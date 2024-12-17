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Posted 17 декабря, 03:11

Published 17 декабря, 03:11

Modified 17 декабря, 03:13

Updated 17 декабря, 03:13

В Тюмени стартует первенство по фигурному катанию

В Тюмени стартует первенство по фигурному катанию

17 декабря 2024, 03:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках начнется 17 декабря. Соревнования продлятся три дня.

Лучшего фигуриста региона выберут из спортсменов Тюмени, Тобольска и Тюменского района. Заявки на участие подали 190 спортсменов в возрасте 5-19 лет. Из них также отберут кандидатов в областную сборную, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Спортсмены представят короткие и произвольные программы. Победителей и призеры определят по сумме баллов за оба выступления. Оценки традиционно будут выставлять за общее мастерство, артистизм, прыжки, вращения, хореографическую последовательность.

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Всех желающих посмотреть на соревнования и поболеть за участников приглашают в спорткомплекс «Прибой» по адресу: ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1. Выступления спортсменов начнутся в 09:00 часов.

«Наш Город» писал об открытии катка «Сердце Тюмени» с участием мэра Максима Афанасьева и тысяч горожан.

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#Марина Коржина#Спорт#Дети#Тюменская область#Соревнования#Фигурное катание
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