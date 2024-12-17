В Тюмени стартует первенство по фигурному катанию

Лучшего фигуриста региона выберут из спортсменов Тюмени, Тобольска и Тюменского района. Заявки на участие подали 190 спортсменов в возрасте 5-19 лет. Из них также отберут кандидатов в областную сборную, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.