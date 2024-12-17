В Исетском районе Тюменской области реализуется проект по диспетчеризации котельных

Современная система диспетчеризации позволит в режиме реального времени контролировать работу котельных из единого центра, снизить нагрузку на персонал и повысить надежность теплоснабжения потребителей в регионе. Системы работают круглосуточно и отслеживают любые изменения в функциональности источников теплоснабжения. При изменении параметров на диспетчерский пульт поступает сигнал оповещения, на основании которого принимаются необходимые меры оперативного воздействия. В цифровой диспетчерской будет использоваться современное и надежное программное обеспечение российской разработки, успешно работающее на объектах теплоэнергетики в других городах России.