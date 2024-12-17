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Posted 17 декабря, 06:38

Published 17 декабря, 06:38

Modified 17 декабря, 06:40

Updated 17 декабря, 06:40

В Исетском районе Тюменской области реализуется проект по диспетчеризации котельных

В Исетском районе Тюменской области реализуется проект по диспетчеризации котельных

17 декабря 2024, 06:38
Для повышения надежности теплоснабжения потребителей объекты теплоэнергетики Исетского района Тюменской области начали объединять в единую цифровую диспетчерскую систему. К ней уже подключены 32 газовых котельных.

Работа проводится в рамках заключенного концессионного соглашения между администрацией Исетского муниципального района, администрацией Тюменской области и ООО «ТКС», входящего в группу компаний СУЭНКО.

Современная система диспетчеризации позволит в режиме реального времени контролировать работу котельных из единого центра, снизить нагрузку на персонал и повысить надежность теплоснабжения потребителей в регионе. Системы работают круглосуточно и отслеживают любые изменения в функциональности источников теплоснабжения. При изменении параметров на диспетчерский пульт поступает сигнал оповещения, на основании которого принимаются необходимые меры оперативного воздействия. В цифровой диспетчерской будет использоваться современное и надежное программное обеспечение российской разработки, успешно работающее на объектах теплоэнергетики в других городах России.

Для внедрения системы диспетчеризации все котельные Исетского муниципального района были оснащены камерами видеонаблюдения и системой мониторинга, которая передает изображение с камер на мониторы диспетчерской службы. Кроме того, специалистами были проведены работы по установке узлов учета тепловой энергии, ремонту и замене узлов учета газа на газовых котельных, а также по монтажу узлов учета холодного водоснабжения и технологических приборов учета электроэнергии.

В результате работ будут обеспечены оптимальный гидравлический режим, повышение качества теплоснабжения и управляемости тепловой сетью, снижение расходов электроэнергии.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюменская область#Россия#Водоснабжение#СУЭНКО#Теплоснабжение#Электросети#Контроль#Инфраструктура#Электромобили#Потребители#Водоотведение
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