В Исетском районе Тюменской области реализуется проект по диспетчеризации котельных

Posted 17 декабря, 06:38
Published 17 декабря, 06:38
Modified 17 декабря, 06:40
Updated 17 декабря, 06:40
Работа проводится в рамках заключенного концессионного соглашения между администрацией Исетского муниципального района, администрацией Тюменской области и ООО «ТКС», входящего в группу компаний СУЭНКО.
Современная система диспетчеризации позволит в режиме реального времени контролировать работу котельных из единого центра, снизить нагрузку на персонал и повысить надежность теплоснабжения потребителей в регионе. Системы работают круглосуточно и отслеживают любые изменения в функциональности источников теплоснабжения. При изменении параметров на диспетчерский пульт поступает сигнал оповещения, на основании которого принимаются необходимые меры оперативного воздействия. В цифровой диспетчерской будет использоваться современное и надежное программное обеспечение российской разработки, успешно работающее на объектах теплоэнергетики в других городах России.
Для внедрения системы диспетчеризации все котельные Исетского муниципального района были оснащены камерами видеонаблюдения и системой мониторинга, которая передает изображение с камер на мониторы диспетчерской службы. Кроме того, специалистами были проведены работы по установке узлов учета тепловой энергии, ремонту и замене узлов учета газа на газовых котельных, а также по монтажу узлов учета холодного водоснабжения и технологических приборов учета электроэнергии.
В результате работ будут обеспечены оптимальный гидравлический режим, повышение качества теплоснабжения и управляемости тепловой сетью, снижение расходов электроэнергии.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.