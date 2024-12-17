Тюменцев попросили не лихачить из-за бокового ветра

Posted 17 декабря, 03:45
Published 17 декабря, 03:45
Modified 17 декабря, 03:47
Updated 17 декабря, 03:47
На фоне ухудшения погоды автоинспекторы продолжат дежурить на федеральных автодорогах Тюменской области. Даже тем, кто очень спешит, посоветовали сбавить скорость.
«Сегодня на трассах сильный боковой ветер. Инспекторы ДПС призывают сбавить скорость», — говорится в сообщении областной ГАИ.
Ведомство предупредило, что на автодорогах Курган-Тюмень в Исетском районе и Тюмень-Омск в Ялуторовском районе возможны снегопады, что ухудшит видимость и общую обстановку на дорогах.
«Наш Город» напоминает, что МЧС предупредило об усилении ветра и метелях на юге Тюменской области 17 декабря. Ожидается ветер с порывами 15-18 м/с, метель, потепление до -4, -9 градусов. Автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.