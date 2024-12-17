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Posted 17 декабря, 03:45

Published 17 декабря, 03:45

Modified 17 декабря, 03:47

Updated 17 декабря, 03:47

Тюменцев попросили не лихачить из-за бокового ветра

Тюменцев попросили не лихачить из-за бокового ветра

17 декабря 2024, 03:45
Фото: 1MI.
Сотрудники областной Госавтоинспекции предупредили тюменских водителей о сильном боковом ветре. Чтобы избежать аварий на дороге, автолюбителей призвали ехать неспеша.

На фоне ухудшения погоды автоинспекторы продолжат дежурить на федеральных автодорогах Тюменской области. Даже тем, кто очень спешит, посоветовали сбавить скорость.

«Сегодня на трассах сильный боковой ветер. Инспекторы ДПС призывают сбавить скорость», — говорится в сообщении областной ГАИ.
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Ведомство предупредило, что на автодорогах Курган-Тюмень в Исетском районе и Тюмень-Омск в Ялуторовском районе возможны снегопады, что ухудшит видимость и общую обстановку на дорогах.

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«Наш Город» напоминает, что МЧС предупредило об усилении ветра и метелях на юге Тюменской области 17 декабря. Ожидается ветер с порывами 15-18 м/с, метель, потепление до -4, -9 градусов. Автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

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#Марина Коржина#Транспорт#Тюменская область#ДПС#Погода#Сильный ветер#Госавтоинспекция
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