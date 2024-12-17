Тюменцев попросили не лихачить из-за бокового ветра

«Наш Город» напоминает, что МЧС предупредило об усилении ветра и метелях на юге Тюменской области 17 декабря. Ожидается ветер с порывами 15-18 м/с, метель, потепление до -4, -9 градусов. Автомобилистам посоветовали не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.