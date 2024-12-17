Тюменские семьи с детьми получат повышенные выплаты в 2025 году

Posted 17 декабря, 07:27
Published 17 декабря, 07:27
Modified 17 декабря, 07:29
Updated 17 декабря, 07:29
Отделение Социального фонда России по Тюменской области подтвердило, что в 2025 году увеличат детские пособия, зависящие от величины прожиточного минимума в регионе, который изменится с 1 января. Это ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала.
Выплата в связи с рождением ребенка положена семьям, в которых малыш появился до 1 января 2023 года. После Нового года тюменцы смогут получить 17 201 рубль — вровень с детским прожиточным минимумом в регионе.
«Пособие назначается, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в 19 329 рублей — 38 658 рублей», — пояснили в СФР.
Выплата из средств материнского семейного капитала также равна прожиточному минимуму. Получить ее смогут семьи, подушевой доход в которых не превышает 35 466 рублей.
«Наш Город» писал, что с начала следующего года в ЯНАО обновят программу «Молодая семья». Молодые матери до 30 лет получат 3 млн рублей за рождение первенца.