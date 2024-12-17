Тюменские семьи с детьми получат повышенные выплаты в 2025 году

Отделение Социального фонда России по Тюменской области подтвердило, что в 2025 году увеличат детские пособия, зависящие от величины прожиточного минимума в регионе, который изменится с 1 января. Это ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала.