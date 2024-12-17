Тюмень охватили пожары, курьеры богатеют, а бензин в регионе вновь подорожал

Еще два крупных пожара — произошли уже в городе. Первый из них на улице Первооткрывателей. К тушению огня были привлечены 48 пожарных и 19 единиц техники. Всех жителей дома, в том числе детей, эвакуировали. После решения вопроса с этим пожаром — в другом доме произошло еще одно возгорание. На улице Максима Горького в доме загорелась проводка. Там пожар тоже удалось ликвидировать.