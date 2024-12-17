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Posted 17 декабря, 12:49

Published 17 декабря, 12:49

Modified 17 декабря, 12:51

Updated 17 декабря, 12:51

Тюмень охватили пожары, курьеры богатеют, а бензин в регионе вновь подорожал

Тюмень охватили пожары, курьеры богатеют, а бензин в регионе вновь подорожал

17 декабря 2024, 12:49
Фото: 1MI.
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Итоги
В Тюмени сегодня день пожаров. Возгорания произошли под городом и в двух жилых комплексах. При этом без жертв не обошлось. Также в регионе вновь подорожал бензин. Ощутимо.

Тюмень горит

Три крупных пожара произошло в Тюмени только за этот день. Самый крупный — в Тюменском районе, в селе Червишево на улице Советской. Дом там выгорел полностью, тушили его пожарные несколько часов.

Чтобы справиться с огнем, задействовали восемь единиц техники и 20 сотрудников МЧС, сотрудников Противопожарной службы области. После разбора завалов на пепелище был найден труп мужчины. Обстоятельства его смерть устанавливаются.

Еще два крупных пожара — произошли уже в городе. Первый из них на улице Первооткрывателей. К тушению огня были привлечены 48 пожарных и 19 единиц техники. Всех жителей дома, в том числе детей, эвакуировали. После решения вопроса с этим пожаром — в другом доме произошло еще одно возгорание. На улице Максима Горького в доме загорелась проводка. Там пожар тоже удалось ликвидировать.

Пожар в тюменской многоэтажке потушен. Теперь горит проводка в доме в центре города
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Топливо дорожает

В Тюмени вновь выросли цены на бензин. Рост достаточно существенный. Так, итр АИ-95 подорожал в среднем до 58,99 рубля, АИ-92 — до 53,60 рубля.

Дизельное топливо прибавило от 30 до 50 копеек в границах города. На АЗС «Н-1» литр дизтоплива обойдется в 69,60 рублей, у «Гавра» — в 68,50 рубля.

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Все лучшее — детям

С 1 января в регионе увеличится сумма выплаты пособия для тюменских семей с детьми. Также увеличение коснется выплат из материнского капитала. При этом размер увеличения — индивидуальный. Каждый из них рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума, установленного в регионе.

Получить выплату смогут те семьи, чей подушевой доход ниже 35 тысяч рублей.

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Инфраструктурное развитие

В Тюменском районе Комарово появится два социально значимых объекта. Медицинский центр общей площадью две тысячи квадратных метров, а также прачечная и спортивный центр для разных мероприятий. Работы будут выполнять планомерно, появиться все объекты должны будут в период с 2027 по 2029 год.

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Курьеры-миллионеры

Тюменские курьеры могут зарабатывать сотни тысяч рублей. Заметить это можно как по медианам зарплат, так и по уровню кадрового дефицита в этой области. Так, работодатели предлагают тюменцам 97 тысяч рублей, не требуя ни образования, ни опыта. При этом, на одну вакансию приходится 2,9 резюме желающих трудоустроиться. Обычно, на одно место претендуют от четырех человек.

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