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Posted 17 декабря, 08:04

Published 17 декабря, 08:04

Modified 17 декабря, 08:06

Updated 17 декабря, 08:06

Во второй половины декабря в Тюмени температура воздуха будет выше нормы

Так будет всегда? Синоптики рассказали о причинах аномально теплой зимы в Тюмени

17 декабря 2024, 08:04
Фото: 1MI. Во второй половины декабря в Тюмени температура воздуха будет выше нормы

Синоптики рассказали о причинах аномально теплой зимы в Тюмени

Сюжет
Снег
В Тюмени наблюдается аномально теплая погода, температура воздуха значительно выше нормы. Отклонение составляет 4-10 °C.

В Тюмени весь декабрь будет сохраняться аномальное тепло, однако зима все же порадует горожан снегом.

«Ожидается, что средняя температура второй половины декабря в Тюмени составит -7℃, что на 7℃ выше нормы», — рассказал тюменский синоптик Илья Винштейн.
Погода на вторую половину декабря.Погода на вторую половину декабря.
Погода на вторую половину декабря.. Фото: Илья Винштейн

Такое отклонение от климатической нормы связано с поступлением теплых воздушных масс из Атлантики, об этом «Нашему городу» рассказала метеоролог Лидия Кашина.

«Аномально теплая погода в Тюмени обусловлена несколькими факторами, включая влияние глобального изменения климата и особенность атмосферных процессов. Одним из главных факторов является влияние западных и южных воздушных масс. Также стоит отметить активность атмосферных циклонов, которые оказываются более устойчивыми, чем обычно, и способствуют удержанию тепла в регионе», — говорит эксперт.

По словам Кашиной, глобальное изменение климата оказывает влияние на погодные условия во всем мире, и Тюменская область не исключение. Увлажнение атмосферы, повышение среднегодовой температуры, а также нестабильность климатических систем могут привести к тому, что аномально теплые зимы станут более частыми. Однако, это не означает, что такие теплые зимы будут наблюдаться каждый год — климатические колебания всегда сопровождаются как теплым, так и холодным периодами, и погода в будущем может изменяться в зависимости от множества факторов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники ГАИ Тюменской области сообщили водителям о возможных последствиях сильного бокового ветра. Чтобы предотвратить ДТП, водителей призвали снизить скорость и быть внимательными на дороге.

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