Так будет всегда? Синоптики рассказали о причинах аномально теплой зимы в Тюмени

Posted 17 декабря, 08:04
Published 17 декабря, 08:04
Modified 17 декабря, 08:06
Updated 17 декабря, 08:06
В Тюмени весь декабрь будет сохраняться аномальное тепло, однако зима все же порадует горожан снегом.
«Ожидается, что средняя температура второй половины декабря в Тюмени составит -7℃, что на 7℃ выше нормы», — рассказал тюменский синоптик Илья Винштейн.
Такое отклонение от климатической нормы связано с поступлением теплых воздушных масс из Атлантики, об этом «Нашему городу» рассказала метеоролог Лидия Кашина.
«Аномально теплая погода в Тюмени обусловлена несколькими факторами, включая влияние глобального изменения климата и особенность атмосферных процессов. Одним из главных факторов является влияние западных и южных воздушных масс. Также стоит отметить активность атмосферных циклонов, которые оказываются более устойчивыми, чем обычно, и способствуют удержанию тепла в регионе», — говорит эксперт.
По словам Кашиной, глобальное изменение климата оказывает влияние на погодные условия во всем мире, и Тюменская область не исключение. Увлажнение атмосферы, повышение среднегодовой температуры, а также нестабильность климатических систем могут привести к тому, что аномально теплые зимы станут более частыми. Однако, это не означает, что такие теплые зимы будут наблюдаться каждый год — климатические колебания всегда сопровождаются как теплым, так и холодным периодами, и погода в будущем может изменяться в зависимости от множества факторов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники ГАИ Тюменской области сообщили водителям о возможных последствиях сильного бокового ветра. Чтобы предотвратить ДТП, водителей призвали снизить скорость и быть внимательными на дороге.