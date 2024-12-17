Так будет всегда? Синоптики рассказали о причинах аномально теплой зимы в Тюмени

По словам Кашиной, глобальное изменение климата оказывает влияние на погодные условия во всем мире, и Тюменская область не исключение. Увлажнение атмосферы, повышение среднегодовой температуры, а также нестабильность климатических систем могут привести к тому, что аномально теплые зимы станут более частыми. Однако, это не означает, что такие теплые зимы будут наблюдаться каждый год — климатические колебания всегда сопровождаются как теплым, так и холодным периодами, и погода в будущем может изменяться в зависимости от множества факторов.