РЖД показали первый состав модернизированного поезда «Сапсан»

«За эти 15 лет проделана огромная работа по адаптации и эксплуатации электропоезда „Сапсан“ на российской инфраструктуре и в российских климатических условиях. Этот опыт лег в основу нашей собственной инженерной школы, которая сейчас работает над созданием отечественного высокоскоростного поезда. Для нас принципиально важно, что в то время, когда мы занимаемся разработкой и производством нового поезда, мы формируем собственный навык очень качественной работы, в том числе и по интерьеру. При этом все изменения в дизайн и в конструкцию поезда, мы вносим, опираясь на мнение пассажиров», — сказал Иван Колесников.