Медвежья услуга. Таксист в Тюмени украл у пассажиров цветы и алкоголь

Posted 17 декабря, 11:12
Published 17 декабря, 11:12
Modified 17 декабря, 11:34
Updated 17 декабря, 11:34
Как сообщается в канале «ЧС Тюмень Z», мужчина вызвался помочь пассажирам разгрузить несколько пакетов, которые они привезли с праздника. В них были разного рода подарки. При этом женщина, приехавшая домой, поблагодарила таксиста за помощь и отлучилась. В это время таксист начал смотреть, что лежит в пакетах, и, пока женщины не было, незаметно переложил себе на переднее сидение несколько подарков.
Водитель выбрал себе такие виды алкоголя, как 1.KAVALAN 10 лет выдержки 2. Коньяк Арарат 10 лет 3. Букет цветов фирменных розового цвета На видео приложенном мною будет прекрасно видно что данный человек крадет вещи у моих родителей. Водителю позвонили и спросили не хочет ли он все-таки вернуть вещи которые украл На что водитель сказал что он ничего не крал и вы вообще свои вещи оставили сами… — пишет возмущенный тюменец.
При этом спустя какое-то время водитель вернулся к своим клиентам и принес им извинения от себя и службы такси, также утверждая, что вещи у него забыли и он решил их вернуть. При этом, как отметили потерпевшие, украденный букет роз был не того цвета, который привез водитель, а алкоголь так никто и не вернул.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени таксисты призывают водителей по всей России к забастовке против «Яндекс Go».