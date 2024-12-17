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Posted 17 декабря, 11:12

Published 17 декабря, 11:12

Modified 17 декабря, 11:34

Updated 17 декабря, 11:34

Тюменский таксист подвез местных жителей и украл у них алкоголь

Медвежья услуга. Таксист в Тюмени украл у пассажиров цветы и алкоголь

17 декабря 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменский таксист подвез местных жителей и украл у них алкоголь

О необычном случае с тюменским таксистом написали местные жители в один из городских телеграм-каналов. Родители одного из пользователей возвращались домой после праздника и заказали такси, при этом везли с собой разного рода подарки. Таксист, в свою очередь, вызвался помочь разгрузиться.

Как сообщается в канале «ЧС Тюмень Z», мужчина вызвался помочь пассажирам разгрузить несколько пакетов, которые они привезли с праздника. В них были разного рода подарки. При этом женщина, приехавшая домой, поблагодарила таксиста за помощь и отлучилась. В это время таксист начал смотреть, что лежит в пакетах, и, пока женщины не было, незаметно переложил себе на переднее сидение несколько подарков.

Водитель выбрал себе такие виды алкоголя, как 1.KAVALAN 10 лет выдержки 2. Коньяк Арарат 10 лет 3. Букет цветов фирменных розового цвета На видео приложенном мною будет прекрасно видно что данный человек крадет вещи у моих родителей. Водителю позвонили и спросили не хочет ли он все-таки вернуть вещи которые украл На что водитель сказал что он ничего не крал и вы вообще свои вещи оставили сами… — пишет возмущенный тюменец.
Видео: Изображение Midjourney.
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При этом спустя какое-то время водитель вернулся к своим клиентам и принес им извинения от себя и службы такси, также утверждая, что вещи у него забыли и он решил их вернуть. При этом, как отметили потерпевшие, украденный букет роз был не того цвета, который привез водитель, а алкоголь так никто и не вернул.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Новости тюмени#Кража#Такси
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