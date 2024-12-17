Медвежья услуга. Таксист в Тюмени украл у пассажиров цветы и алкоголь

При этом спустя какое-то время водитель вернулся к своим клиентам и принес им извинения от себя и службы такси, также утверждая, что вещи у него забыли и он решил их вернуть. При этом, как отметили потерпевшие, украденный букет роз был не того цвета, который привез водитель, а алкоголь так никто и не вернул.