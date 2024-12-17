Кони, звезда интернета и дойная корова: сколько стоят самые дорогие животные Тюмени?

Posted 17 декабря, 07:00
Published 17 декабря, 07:00
Modified 17 декабря, 07:02
Updated 17 декабря, 07:02
В Тюмени можно найти не только обычных котят и щенков, но и настоящих экзотических красавцев с элитной родословной и редкими породными признаками. Мы составили рейтинг самых дорогих животных, которые продаются в городе. Это не просто домашние любимцы, а настоящие звезды среди питомцев, стоимость которых порой достигает нескольких сотен тысяч рублей.
За изящную лошадь 164 см в холке, 2019 года рождения владелец просит 1,5 млн рублей. В объявлении указано, что папа лошадки арабо-тракен, а мама — ганноверская помесь.
«Заезжена, работается берейтором согласно возрасту. Подойдёт в любую дисциплину. Ласковая, добрая», — пишет владелец.
Это единственная лошадь в городе, которая стоит более миллиона рублей, другие жеребцы и кобылы, которые тоже могут похвастаться солидными родителями и достижениями, стоят менее 850 тысяч рублей.
«Мини-щенки» той пуделя в Тюмени продаются достаточно часто. Однако эта парочка самая дорогая — 300 тысяч рублей за каждого.
«Китайские щенки Тедди Тикап привезенные из Китая. Девочка и мальчик. Предполагаемый размер девочка 1,5 кг;мальчик 2,2кг. Как в разведение, так и на подушку», — указано в объявлении.
Другие щенки этой очаровательной породы обычно стоят в два раза меньше.
Тюменцам предлагают купить домашних котят экзотической породы Саванна за 230 тысяч рублей. Заводчики обещают, что котята станут звездами интернета. Их называют «роскошными питомцами».
«Предлагаем домашниx котят породы Саванна. Доставим дo Тюмени. Наши выпускники — будущиe звезды интернета, роскошные питомцы и производители гибридных линий. В наличии 2 девочки c черным носом. Возраст 1 месяц. Почти готовы к переезду», — указано в объявлении.
Другие породистые котята в Тюмени оцениваются скромнее. Даже представители той же породы чаще стоят около 100 тысяч рублей.
Активно продают на сайтах объявлений и коров. Красавица с фотографии выше — самая дорогая. Если считать, что пакет молока сейчас стоит уже почти 100 рублей, то покупка коровы за 130 тысяч рублей может достаточно быстро окупиться.
«Продам высоко удойную корову, порода чистая голштинская, 6 лет, после отела давала до 40 литров, осиминина», — указано в объявлении (сохранена орфография и пунктуация автора).
Следующие по стоимости коровы оцениваются в 110 тысяч рублей и ниже.
Очаровательного аксолотля можно купить всего за 100 тысяч рублей. Однако это не обычная амфибия, указано, что родители этого красавца содержались еще во дворцах египетских фараонов.\
»…что документально подтверждено последними исследованиями британских учёных. Все документы, соответственно, у них. Продам только знающим, понимающим, дипломированным лауреатам всевозможных премий в этой области», — указано в объявлении.
Однако и это еще не все. Придется также солидно потратиться, чтобы накормить этого аксолотля. Владелец указывает, что питомец питается исключительно экологически чистыми продуктами, которые добываются в мексиканском озере, где эти существа обитают в дикой природе.
«Для доставки блюд в лучшие рестораны используется чартерный рейс. Там их оформляют специально обученные иностранные специалисты, после чего доставляют аксолотлям в определённые места в определённое время», — пишет владелец.
Допускается продажа вместе с аквариумом. Но тогда цена увеличится в сотни раз, потому что «аквариум ручной работы, сделанный специально для аксолотлей и по размеру, из особого стекла, переплавленного из оптивайта на оборонном предприятии, которое штампует иллюминаторы для космических станций и подводных лодок».