Кони, звезда интернета и дойная корова: сколько стоят самые дорогие животные Тюмени?

В Тюмени можно найти не только обычных котят и щенков, но и настоящих экзотических красавцев с элитной родословной и редкими породными признаками. Мы составили рейтинг самых дорогих животных, которые продаются в городе. Это не просто домашние любимцы, а настоящие звезды среди питомцев, стоимость которых порой достигает нескольких сотен тысяч рублей.