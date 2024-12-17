Ефимов: На юго-востоке Москвы под производства выделили более 25 га земли

«С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату — всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов. Вложения в реализацию этих проектов способны превысить 20 миллиардов рублей. В результате в городе появится более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.