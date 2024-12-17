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Posted 17 декабря, 14:23

Published 17 декабря, 14:23

Modified 17 декабря, 14:24

Updated 17 декабря, 14:24

Ефимов: На юго-востоке Москвы под производства выделили более 25 га земли

Ефимов: На юго-востоке Москвы под производства выделили более 25 га земли

17 декабря 2024, 14:23
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Московская администрация передала инвесторам восемь земельных участков для возведения производств по льготной ставке рубль в год. Участки находятся на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату — всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов. Вложения в реализацию этих проектов способны превысить 20 миллиардов рублей. В результате в городе появится более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.

В частности, на юго-востоке города будет построен комплекс, где будут размещены производства компаний, занятых в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Инвесторы также планируют возвести современные заводы по выпуску станков и стройматериалов.

Москва оказывает всестороннюю поддержку столичным промышленникам согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина. В целях локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Ру‌днево» город выделил инвестору земельный участок площадью более 10 гектаров по льготной ставке рубль в год и льготный инвестиционный кредит. Завод должен стать якорным предприятием по разработке и выпуску отечественных станков для высокотехнологичных отраслей промышленности. На нем будет создано 1,1 тысячи рабочих мест.

Кроме того, в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на площадке «Ру‌днево» предполагается запустить производство по выпуску товаров для дома и сада.

«С начала 2024 года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков общей площадью свыше 22 гектаров на юго-востоке столицы для строительства производственных объектов площадью почти 244 тысячи квадратных метров», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Договоры аренды подписаны на пять лет без проведения торгов по льготной ставке рубль в год.

Ранее мэр Собянин рассказал, что в рамках МаИП для формирования новых производств город выделил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за рубль в год.

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