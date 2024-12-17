Долги тюменских бизнесменов на полмиллиарда пойдут с молотка

Posted 17 декабря, 09:41
Published 17 декабря, 09:41
Modified 17 декабря, 09:43
Updated 17 декабря, 09:43
403 миллиона 962 тысяч 842 рубля задолжали банку акционеры торгового дома «Веалпроф», который тоже обанкротился. Продажа права потребовать погашения долга с Веры Сироткиной и Виктора Колесникова стала частью реализации имущества тюменского «Сибнефтебанка» после банкротства, пишет «Вслух.ру».
Группа компаний «Веалпроф» производила кровельные и фасадные материалы и конструкции, а через свой торговый дом продавала готовую продукцию. В 2016 году директор ООО «Веалпроф» Виктор Колесников попался на неуплате налогов. Причем фирма исправно вычитала суммы из заработка сотрудников, но в бюджет так и не отправила. А с 2012 по 2015 год набрала кредитов в разных банках под поручительство своих руководителей. В 2024 году предприятие признали банкротом.
«Сибнефтебанк» обанкротился и того раньше — в 2016 году.
«Наш Город» сообщал, что с начала года в регионе закрылись 307 заведений общепита. Шесть заведений были признаны банкротами.