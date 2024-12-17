nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 09:41

Published 17 декабря, 09:41

Modified 17 декабря, 09:43

Updated 17 декабря, 09:43

Долги тюменских бизнесменов на полмиллиарда пойдут с молотка

Долги тюменских бизнесменов на полмиллиарда пойдут с молотка

17 декабря 2024, 09:41
Фото: 1MI.
Российский аукционный дом пустит с молотка долг перед «Сибнефтебанком» на почти 404 миллиона рублей. Полученные на торгах деньги пойдут на погашение долгов банка-банкрота.

403 миллиона 962 тысяч 842 рубля задолжали банку акционеры торгового дома «Веалпроф», который тоже обанкротился. Продажа права потребовать погашения долга с Веры Сироткиной и Виктора Колесникова стала частью реализации имущества тюменского «Сибнефтебанка» после банкротства, пишет «Вслух.ру».

Группа компаний «Веалпроф» производила кровельные и фасадные материалы и конструкции, а через свой торговый дом продавала готовую продукцию. В 2016 году директор ООО «Веалпроф» Виктор Колесников попался на неуплате налогов. Причем фирма исправно вычитала суммы из заработка сотрудников, но в бюджет так и не отправила. А с 2012 по 2015 год набрала кредитов в разных банках под поручительство своих руководителей. В 2024 году предприятие признали банкротом.

Тюменский бизнес задолжал более 20 млн рублей за ЖКУ
Узнать подробнее

«Сибнефтебанк» обанкротился и того раньше — в 2016 году.

«Наш Город» сообщал, что с начала года в регионе закрылись 307 заведений общепита. Шесть заведений были признаны банкротами.

Читайте также:
На банкротных торгах выросло число автомобилей тюменцевОдин из старейших бутиков Тюмени выставили на продажу«Росводоканал Тюмень» получил сертификат оператора ответственного водоснабжения
#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Банкротство#Торги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика