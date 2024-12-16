Владимир Ефимов: По льготной аренде в столице откроются два детских сада и гостиница

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» реализуется уже более 12 лет. Она нацелена на привлечение частных средств для восстановления исторических объектов и развития новых видов бизнеса на их основе. В 2024 году предприниматели, участвовавшие в аукционах, получили по льготной аренде три объекта. Два из них предназначены для частных детских садов, а третье здание — для отеля. Площадь всех трёх объектов превышает 2,7 тыс. квадратных метров. Как сообщил Владимир Ефимов, сегодня бизнес занимает 65 московских объектов общей площадью 63,2 тысячи квадратных метров, пишет mos.ru.