Владимир Ефимов: По льготной аренде в столице откроются два детских сада и гостиница

Posted 16 декабря, 17:44
Published 16 декабря, 17:44
Modified 16 декабря, 17:44
Updated 16 декабря, 17:44
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» реализуется уже более 12 лет. Она нацелена на привлечение частных средств для восстановления исторических объектов и развития новых видов бизнеса на их основе. В 2024 году предприниматели, участвовавшие в аукционах, получили по льготной аренде три объекта. Два из них предназначены для частных детских садов, а третье здание — для отеля. Площадь всех трёх объектов превышает 2,7 тыс. квадратных метров. Как сообщил Владимир Ефимов, сегодня бизнес занимает 65 московских объектов общей площадью 63,2 тысячи квадратных метров, пишет mos.ru.
Льготная аренда действует с 2012 года и предназначена для инвесторов, желающих арендовать объекты культурного наследия. С 2013 года программа позволяет открывать частные детские сады и школы, а с 2022 года — размещать гостиницы в исторических зданиях города.
Объекты, переданные в аренду в 2024 году, находятся в трёх административных округах Москвы: ЮВАО, ЦАО и САО. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Инвесторы получили в аренду два объекта общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров для открытия частных детских садов. Третье здание будет адаптировано под отель, который должен соответствовать категории не ниже чем «три звезды».
Чтобы принять участие в программе, предпринимателю необходимо пройти через аукцион. С победителем торгов заключается договор аренды: на 49 лет — при размещении объектов для частных образовательных учреждений и на 20 лет — при размещении отелей.
По условиям договора инвестор обязан отремонтировать здание и организовать образовательный процесс или выполнить требования, связанные с размещением отеля. При соблюдении этих условий предпринимателю предоставляется льготная ставка.
Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Более подробную информацию об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно найти по ссылке.