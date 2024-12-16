В зоне СВО погибли пенсионер и юноша из Тобольска

Вторым бойцом оказался Евгений Самороков, 2001 года рождения. Он запомнился близким как светлый, добрый и отзывчивый человек, его похоронят 17 декабря. Известно, что он ушел в зону СВО добровольцем, до этого жил и работал так же в Тобольске. Ранее сообщалось о том, что своей добротой и искренностью он вселял надежду как в близких, так и сослуживцев.