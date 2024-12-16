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Posted 16 декабря, 12:23

Published 16 декабря, 12:23

Modified 16 декабря, 12:25

Updated 16 декабря, 12:25

В зоне СВО погибли пенсионер и юноша из Тобольска

В зоне СВО погибли пенсионер и юноша из Тобольска

16 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Зона сво
В зоне специальной военной операции погибли два бойца. Один из них — пенсионер, второй — молодой солдат из Тобольска — Игорь Набиулин и Евгений Самороков.

Игорю Набиулину было 59 лет, когда он ушел на СВО, до этого жил и работал в Тобольске, о нем известно немного. Погиб при исполнении боевого долга, прощание с ним состоится 18 декабря.

Вторым бойцом оказался Евгений Самороков, 2001 года рождения. Он запомнился близким как светлый, добрый и отзывчивый человек, его похоронят 17 декабря. Известно, что он ушел в зону СВО добровольцем, до этого жил и работал так же в Тобольске. Ранее сообщалось о том, что своей добротой и искренностью он вселял надежду как в близких, так и сослуживцев.

Игорь НабиулинИгорь Набиулин
Евгений СамороковЕвгений Самороков
Игорь Набиулин. Фото: Типичный Тобольск
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Ранее сообщалось о двух погибших при похожих обстоятельствах бойцах из Нижнетавдинского района. 33-летний и 60-летний рядовые отправились в зону СВО добровольно, где погибли при исполнении боевой задачи с разницей всего в два дня. Обоих похоронят в родной земле.

Также ранее стало известно, что тюменский военкомат ищет более сотни разведчиков и стрелков.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Зона сво
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