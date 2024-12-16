В зоне СВО погибли пенсионер и юноша из Тобольска

Posted 16 декабря, 12:23
Published 16 декабря, 12:23
Modified 16 декабря, 12:25
Updated 16 декабря, 12:25
Игорю Набиулину было 59 лет, когда он ушел на СВО, до этого жил и работал в Тобольске, о нем известно немного. Погиб при исполнении боевого долга, прощание с ним состоится 18 декабря.
Вторым бойцом оказался Евгений Самороков, 2001 года рождения. Он запомнился близким как светлый, добрый и отзывчивый человек, его похоронят 17 декабря. Известно, что он ушел в зону СВО добровольцем, до этого жил и работал так же в Тобольске. Ранее сообщалось о том, что своей добротой и искренностью он вселял надежду как в близких, так и сослуживцев.
Ранее сообщалось о двух погибших при похожих обстоятельствах бойцах из Нижнетавдинского района. 33-летний и 60-летний рядовые отправились в зону СВО добровольно, где погибли при исполнении боевой задачи с разницей всего в два дня. Обоих похоронят в родной земле.
Также ранее стало известно, что тюменский военкомат ищет более сотни разведчиков и стрелков.