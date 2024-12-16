В Тюменской области ударят 25-градусные морозы

Posted 16 декабря, 02:04
Published 16 декабря, 02:04
Modified 16 декабря, 02:04
Updated 16 декабря, 02:04
В Тюмени 16 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -15…-8, к ночи потеплеет до -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.
В Тобольске 16 декабря синоптики пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем температура воздуха составит -16…-12, в вечерние часы ожидается потепление до -8… -4. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 26 минут.
В Ишиме 16 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -9….-16, ночью столбики термометров поднимутся до -6…-4. Скорость ветра составит 9,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 57 минут.