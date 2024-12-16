nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 02:04

Published 16 декабря, 02:04

Modified 16 декабря, 02:04

Updated 16 декабря, 02:04

В Тюменской области ударят 25-градусные морозы

В Тюменской области ударят 25-градусные морозы

16 декабря 2024, 02:04
Фото: 1MI.
Облачная погода, метель, снег и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 16 декабря. Синоптики прогнозируют похолодание в ночные часы до -20…-25, днем термометры покажут -6…-11, местами до -16.

В Тюмени 16 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -15…-8, к ночи потеплеет до -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.

Итоги недели: рост тарифов, запреты для мигрантов и вспышки кори
Узнать подробнее

В Тобольске 16 декабря синоптики пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем температура воздуха составит -16…-12, в вечерние часы ожидается потепление до -8… -4. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 26 минут.

В Ишиме 16 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -9….-16, ночью столбики термометров поднимутся до -6…-4. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 57 минут.

Читайте также:
Какая погода ждет тюменцев в середине декабря. Синоптики дали прогнозВпечатлили туалеты: тюменский тревел-блогер посетил ТюменьМини-скульптуры фантастических персонажей появятся в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика