В Тюменской области ударят 25-градусные морозы

Облачная погода, метель, снег и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 16 декабря. Синоптики прогнозируют похолодание в ночные часы до -20…-25, днем термометры покажут -6…-11, местами до -16.

В Тюмени 16 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -15…-8, к ночи потеплеет до -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 42 минуты. Итоги недели: рост тарифов, запреты для мигрантов и вспышки кори Узнать подробнее В Тобольске 16 декабря синоптики пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем температура воздуха составит -16…-12, в вечерние часы ожидается потепление до -8… -4. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 26 минут. В Ишиме 16 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -9….-16, ночью столбики термометров поднимутся до -6…-4. Скорость ветра составит 9,3 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 57 минут. Читайте также: Какая погода ждет тюменцев в середине декабря. Синоптики дали прогноз Впечатлили туалеты: тюменский тревел-блогер посетил Тюмень Мини-скульптуры фантастических персонажей появятся в Тюмени