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Posted 16 декабря, 13:11

Published 16 декабря, 13:11

Modified 16 декабря, 13:13

Updated 16 декабря, 13:13

Тюменцев ждет эпидемия в канун Нового года, а в страшном ДТП погибли две женщины

Тюменцев ждет эпидемия в канун Нового года, а в страшном ДТП погибли две женщины

16 декабря 2024, 13:11
Фото: 1MI.
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Перед новогодними праздниками тюменцы могут столкнуться с неприятным сюрпризом — вирусами, в том числе ковидом. Подъем заболеваемости ОРВИ и ОРЗ характерен как для этого времени года, так и для других праздничных периодов. Также синоптики предупреждают горожан о надвигающемся циклоне.

Атака вирусов!

Предновогодняя суета — самый разгар для разного рода инфекций, и уже 4 года как не только гриппа и ОРВИ, но и для ковида. В Тюменской области каждый день регистрируется более 100 новых случаев заражения COVID-19. При этом не исключается и риск региональной пандемии, а если массовые гуляния в стране наберут большой оборот — то и федеральной.

Самый эффективный способ защититься от гриппа и коронавируса — это вакцинация. Вакцины от гриппа и COVID-19 ежегодно обновляются с учетом циркулирующих штаммов, что позволяет снизить вероятность заболевания. Также советуют стандартные меры предосторожности. Мыть руки, не контактировать с заболевшими и так далее.

Сезон повышенной заболеваемости по Сибири в целом прогнозируется, однако он будет носить сезонный характер.

Грипп, ОРВИ и коронавирус: тюменцам грозит эпидемия перед новогодними праздниками
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Надвигается буран

Начавшаяся рабочая неделя в Тюмени будет богата на осадки. При этом также в регионе уже завтра ждут порывистый ветер с метелью. Снег же будет идти долго, как минимум до пятницы.

Холода при этом можно не ожидать, средняя температура на неделе — -4-11 градусов.

Тюмень занесет снегом
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Четыре бойца — четыре земляка

В зоне СВО погибли сразу четыре жителя Тюменской области. У всех — схожая судьба. В Тобольске — Игорь Набиулин и Евгений Самороков, из Нижней Тавды — Алексей Бурмак и Дмитрий Малых.

Все они пошли на СВО добровольно, примерно в те же даты — осень — лето этого года. При этом Бурмак и Набиулин по возрасту были уже пенсионеры годились молодым бойцам в отцы.

Прощание со всеми намечено на 17–18 декабря.

В зоне СВО погибли пенсионер и юноша из Тобольска
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Смертельное ДТП: шансов не было

На тюменской трассе произошло серьезное ДТП. В нем погибли две женщины, водительница не справилась с управлением, улетела в кювет и врезалась в дерево. От удара переднюю часть машины буквально изогнуло.

Выжившие все же есть. Женщина 42 лет — ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе
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Скорый через Тюмень

Через Тюмень будет проезжать скоростной поезд «Финист». Его полноценный маршрут — Омск — Екатеринбург. Он оборудован всеми современными удобствами, а время в пути от пункта А в пункт Б составляет около 12 часов. До Тюмени — 7 часов.

Стоимость билетов начинается от 1 314 рублей. Скорый пассажирский поезд «Финист» курсирует ежедневно.

Через Тюмень запущен новый электропоезд
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