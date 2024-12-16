Тюменцев ждет эпидемия в канун Нового года, а в страшном ДТП погибли две женщины

Posted 16 декабря, 13:11
Published 16 декабря, 13:11
Modified 16 декабря, 13:13
Updated 16 декабря, 13:13
Предновогодняя суета — самый разгар для разного рода инфекций, и уже 4 года как не только гриппа и ОРВИ, но и для ковида. В Тюменской области каждый день регистрируется более 100 новых случаев заражения COVID-19. При этом не исключается и риск региональной пандемии, а если массовые гуляния в стране наберут большой оборот — то и федеральной.
Самый эффективный способ защититься от гриппа и коронавируса — это вакцинация. Вакцины от гриппа и COVID-19 ежегодно обновляются с учетом циркулирующих штаммов, что позволяет снизить вероятность заболевания. Также советуют стандартные меры предосторожности. Мыть руки, не контактировать с заболевшими и так далее.
Сезон повышенной заболеваемости по Сибири в целом прогнозируется, однако он будет носить сезонный характер.
Начавшаяся рабочая неделя в Тюмени будет богата на осадки. При этом также в регионе уже завтра ждут порывистый ветер с метелью. Снег же будет идти долго, как минимум до пятницы.
Холода при этом можно не ожидать, средняя температура на неделе — -4-11 градусов.
В зоне СВО погибли сразу четыре жителя Тюменской области. У всех — схожая судьба. В Тобольске — Игорь Набиулин и Евгений Самороков, из Нижней Тавды — Алексей Бурмак и Дмитрий Малых.
Все они пошли на СВО добровольно, примерно в те же даты — осень — лето этого года. При этом Бурмак и Набиулин по возрасту были уже пенсионеры годились молодым бойцам в отцы.
Прощание со всеми намечено на 17–18 декабря.
На тюменской трассе произошло серьезное ДТП. В нем погибли две женщины, водительница не справилась с управлением, улетела в кювет и врезалась в дерево. От удара переднюю часть машины буквально изогнуло.
Выжившие все же есть. Женщина 42 лет — ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Через Тюмень будет проезжать скоростной поезд «Финист». Его полноценный маршрут — Омск — Екатеринбург. Он оборудован всеми современными удобствами, а время в пути от пункта А в пункт Б составляет около 12 часов. До Тюмени — 7 часов.
Стоимость билетов начинается от 1 314 рублей. Скорый пассажирский поезд «Финист» курсирует ежедневно.