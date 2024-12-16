Тюменцев ждет эпидемия в канун Нового года, а в страшном ДТП погибли две женщины

Предновогодняя суета — самый разгар для разного рода инфекций, и уже 4 года как не только гриппа и ОРВИ, но и для ковида. В Тюменской области каждый день регистрируется более 100 новых случаев заражения COVID-19. При этом не исключается и риск региональной пандемии, а если массовые гуляния в стране наберут большой оборот — то и федеральной.