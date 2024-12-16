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Posted 16 декабря, 13:55

Published 16 декабря, 13:55

Modified 16 декабря, 13:57

Updated 16 декабря, 13:57

Тюменцев приглашают на уникальное событие в новогоднюю ночь

Тюменцев приглашают на уникальное событие в новогоднюю ночь

16 декабря 2024, 13:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Горожане и гости Тюмени смогут погрузиться в атмосферу новогодних чудес.

В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января отпразднуют Новый год на катке, расположенном на Цветном бульваре. Об этом информировала городская администрация.

«31 декабря с 22:00 до 01:00 приглашаем вас на уникальное и яркое событие — праздник „Улетный Новый год, — сообщили в мэрии.

Отмечается, что событие пройдет по адресу: улица Герцена, 63/1.

Ранее стало известно, что владелец прославившегося на всю страну катка «Сердце Тюмени» пообещал все исправить.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Праздники#Новый год#Каток
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