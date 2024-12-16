Тюменцев приглашают на уникальное событие в новогоднюю ночь

Posted 16 декабря, 13:55
Published 16 декабря, 13:55
Modified 16 декабря, 13:57
Updated 16 декабря, 13:57
В Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января отпразднуют Новый год на катке, расположенном на Цветном бульваре. Об этом информировала городская администрация.
«31 декабря с 22:00 до 01:00 приглашаем вас на уникальное и яркое событие — праздник „Улетный Новый год, — сообщили в мэрии.
Отмечается, что событие пройдет по адресу: улица Герцена, 63/1.
Ранее стало известно, что владелец прославившегося на всю страну катка «Сердце Тюмени» пообещал все исправить.