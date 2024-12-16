Тюменский депутат пожаловался президенту Путину на сына Свердловского мэра

Posted 16 декабря, 11:35
Published 16 декабря, 11:35
Modified 16 декабря, 11:43
Updated 16 декабря, 11:43
Дело в том, что Анатолий Орлов, занимавший пост заместителя тюменского транспортного прокурора в Уральской прокуратуре и получая зарплату, одновременно очно учился в ТюмГУ. Из-за чего Ильяс Урамаев решил, что сын мэра Екатеринбурга либо учился плохо, либо не учился, поскольку занимать такой пост без высшего образования невозможно. В связи с проверкой Орлов младший был уволен, как раз после проверки местного депутата Рената Урамаева, сына Урамаева старшего.
Однако, после старший областной прокурор назначил уволенного на пост начальника отдела гособвинителей, по факту, Орлов ничего не потерял, также работая на высокой должности, не имея образования.
В этих двух фактах Ильяс Урамаев видит коррупционную составляющую и просит президента Путина, генпрокурора Краснова и главу ФСБ Бортникова провести проверку.