Тюменский депутат пожаловался президенту Путину на сына Свердловского мэра

Дело в том, что Анатолий Орлов, занимавший пост заместителя тюменского транспортного прокурора в Уральской прокуратуре и получая зарплату, одновременно очно учился в ТюмГУ. Из-за чего Ильяс Урамаев решил, что сын мэра Екатеринбурга либо учился плохо, либо не учился, поскольку занимать такой пост без высшего образования невозможно. В связи с проверкой Орлов младший был уволен, как раз после проверки местного депутата Рената Урамаева, сына Урамаева старшего.