nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 11:35

Published 16 декабря, 11:35

Modified 16 декабря, 11:43

Updated 16 декабря, 11:43

Тюменский депутат пожаловался президенту Путину на сына Свердловского мэра

Тюменский депутат пожаловался президенту Путину на сына Свердловского мэра

16 декабря 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.
Межрегиональный скандал назревает в Тюмени. Местный депутат одного из сельских поселений — а именно, Лайтмакское, Ильяс Урамаев решил пожаловаться высшим властям на сына мэра Екатеринбурга Анатолия Орлова.

Дело в том, что Анатолий Орлов, занимавший пост заместителя тюменского транспортного прокурора в Уральской прокуратуре и получая зарплату, одновременно очно учился в ТюмГУ. Из-за чего Ильяс Урамаев решил, что сын мэра Екатеринбурга либо учился плохо, либо не учился, поскольку занимать такой пост без высшего образования невозможно. В связи с проверкой Орлов младший был уволен, как раз после проверки местного депутата Рената Урамаева, сына Урамаева старшего.

Однако, после старший областной прокурор назначил уволенного на пост начальника отдела гособвинителей, по факту, Орлов ничего не потерял, также работая на высокой должности, не имея образования.

В этих двух фактах Ильяс Урамаев видит коррупционную составляющую и просит президента Путина, генпрокурора Краснова и главу ФСБ Бортникова провести проверку.

Профессор рассказал об изменениях во внешней политике Южной Кореи
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что губернатор Моор возвращает своего зама на пост.

Читайте также:
Мотают туда-сюда, а он подчиняется. Губернатор Моор возвращает своего зама на постТюменские власти определились с главным символом города — им стал ковёрПутин анонсировал новые удары по Украине. Будет ли применено ядерное оружие?
#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Депутаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика