Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по доступности покупки автомобилей

Posted 16 декабря, 12:36
Published 16 декабря, 12:36
Modified 16 декабря, 12:38
Updated 16 декабря, 12:38
По информации «РИА Рейтинг», Тюменская область заняла 16 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей. Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 1,2 миллиона рублей) в кредит составляет 20,5 процента.
Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости автомобиль (2,9 миллионов рублей) в кредит составляет 7,0 процентов.
На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Здесь более 40 процентов семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 миллионов рублей) в кредит. Хорошие позиции в списке также у Москвы и Ненецкого автономного округа.
Последние строчки занимают Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где доля таких семей превышает только два процента. В конце рейтинга расположились также: Калмыкия, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последний год размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в компаниях превысил 100 тысяч рублей.