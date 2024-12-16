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Posted 16 декабря, 12:36

Published 16 декабря, 12:36

Modified 16 декабря, 12:38

Updated 16 декабря, 12:38

Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по доступности покупки автомобилей

Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по доступности покупки автомобилей

16 декабря 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney.
Опубликован свежий рейтинг российских регионов по доступности покупки авто. Какое место заняла в нем Тюменская область? Результаты исследования — в нашем материале.

Тюменская область на 16 месте в рейтинге по доступности покупки автомобилей

По информации «РИА Рейтинг», Тюменская область заняла 16 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей. Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 1,2 миллиона рублей) в кредит составляет 20,5 процента.

Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости автомобиль (2,9 миллионов рублей) в кредит составляет 7,0 процентов.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга регионов

На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Здесь более 40 процентов семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 миллионов рублей) в кредит. Хорошие позиции в списке также у Москвы и Ненецкого автономного округа.

Последние строчки занимают Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где доля таких семей превышает только два процента. В конце рейтинга расположились также: Калмыкия, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последний год размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в компаниях превысил 100 тысяч рублей.

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