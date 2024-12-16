Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по доступности покупки автомобилей

На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Здесь более 40 процентов семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 миллионов рублей) в кредит. Хорошие позиции в списке также у Москвы и Ненецкого автономного округа.