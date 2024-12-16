nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 07:50

Published 16 декабря, 07:50

Modified 16 декабря, 07:52

Updated 16 декабря, 07:52

Тюмень занесет снегом

Тюмень занесет снегом

16 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Начавшаяся рабочая неделя в Тюмени будет богата на осадки. По прогнозам метеорологов, снег ожидается на протяжении ближайших семи дней. Исключение станет лишь пятница, 20 декабря.

Уже сегодня вечером областную столицу накроет циклон Yara, ранее бушевавший в Санкт-Петербурге. Вместе с ним в город придет потепление — до -6…-7. В настоящее время термометры показывают -12.

Фото: gismeteo.ru

Во вторник и среду максимальная дневная температура воздуха составит -4…-6, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -6…-7. Четверг, 19 декабря, станет самым снежным днем этой недели — за сутки выпадет 6 мм осадков, среднесуточная температура воздуха составит -5…-9.

Мор и остановка течения: обмелевшей Туре в морозы грозит серьезная опасность
Узнать подробнее

В пятницу в Тюмени резко похолодает — до -11…-15, из-за туч выглянет солнце, а снегопад прекратится. Морозная погода продержится в областной столице недолго — уже в субботу потеплеет до -5, в, а воскресенье и вовсе столбики термометров поднимутся до +1.

Читайте также:
Аренда квартир в Тюмени подорожала за месяц почти на 2%Два человека погибли в ДТП на тюменской трассеДетей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в тюменские школы
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Снегопад#Циклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика