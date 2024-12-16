Тюмень занесет снегом

Posted 16 декабря, 07:50
Published 16 декабря, 07:50
Modified 16 декабря, 07:52
Updated 16 декабря, 07:52
Уже сегодня вечером областную столицу накроет циклон Yara, ранее бушевавший в Санкт-Петербурге. Вместе с ним в город придет потепление — до -6…-7. В настоящее время термометры показывают -12.
Во вторник и среду максимальная дневная температура воздуха составит -4…-6, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -6…-7. Четверг, 19 декабря, станет самым снежным днем этой недели — за сутки выпадет 6 мм осадков, среднесуточная температура воздуха составит -5…-9.
В пятницу в Тюмени резко похолодает — до -11…-15, из-за туч выглянет солнце, а снегопад прекратится. Морозная погода продержится в областной столице недолго — уже в субботу потеплеет до -5, в, а воскресенье и вовсе столбики термометров поднимутся до +1.