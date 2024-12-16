Тюмень занесет снегом

В пятницу в Тюмени резко похолодает — до -11…-15, из-за туч выглянет солнце, а снегопад прекратится. Морозная погода продержится в областной столице недолго — уже в субботу потеплеет до -5, в, а воскресенье и вовсе столбики термометров поднимутся до +1.