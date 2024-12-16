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Posted 16 декабря, 08:17

Published 16 декабря, 08:17

Modified 16 декабря, 08:19

Updated 16 декабря, 08:19

На Тюмень 17 декабря обрушится магнитная буря

Штормить будет четыре дня: на Тюмень обрушится магнитная буря

16 декабря 2024, 08:17
Фото: 1MI.

На Тюмень 17 декабря обрушится магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 обрушится на Тюмень во вторник, 17 декабря. Сила ударов будет достигать 4 баллов.

По прогнозам лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, скачок в магнитном поле Земли произойдет во вторник около двух часов дня по тюменскому времени. Неспокойным магнитное поле Земли будет оставаться до восьми часов вечера.

Фото: xras.ru

Правда, расслабляться тюменцам не стоит — 18 декабря нашу планету накроет очередная магнитная буря уровня G1 — штормить Землю будет до 20 декабря включительно.

По данным специалистов, причиной грядущего геошторма являются произошедшие на минувшей неделе вспышки на Солнце — 11 декабря была зарегистрирована мощная вспышка класса М6.7. Кроме того, сегодня ночью Солнце выбросило в космос протуберанец длиной около полумиллиона километров, который начал формироваться еще два месяца назад.

Фото: xras.ru
«Куда летит плазма, пока также не очень просто понять. На первый взгляд оба выброса идут явно мимо планеты, один направо, а второй налево. Но интуитивно чувствуется, что Землю хотя бы слабо, но зацепит», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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Ранее «Наш Город» писал, что на Тюмень надвигается циклон Yara. Он принесет в областную столицу потепление и снегопады.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури
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