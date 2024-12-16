Штормить будет четыре дня: на Тюмень обрушится магнитная буря

Posted 16 декабря, 08:17
Published 16 декабря, 08:17
Modified 16 декабря, 08:19
Updated 16 декабря, 08:19
По прогнозам лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, скачок в магнитном поле Земли произойдет во вторник около двух часов дня по тюменскому времени. Неспокойным магнитное поле Земли будет оставаться до восьми часов вечера.
Правда, расслабляться тюменцам не стоит — 18 декабря нашу планету накроет очередная магнитная буря уровня G1 — штормить Землю будет до 20 декабря включительно.
По данным специалистов, причиной грядущего геошторма являются произошедшие на минувшей неделе вспышки на Солнце — 11 декабря была зарегистрирована мощная вспышка класса М6.7. Кроме того, сегодня ночью Солнце выбросило в космос протуберанец длиной около полумиллиона километров, который начал формироваться еще два месяца назад.
«Куда летит плазма, пока также не очень просто понять. На первый взгляд оба выброса идут явно мимо планеты, один направо, а второй налево. Но интуитивно чувствуется, что Землю хотя бы слабо, но зацепит», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ранее «Наш Город» писал, что на Тюмень надвигается циклон Yara. Он принесет в областную столицу потепление и снегопады.