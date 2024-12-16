Штормить будет четыре дня: на Тюмень обрушится магнитная буря

По данным специалистов, причиной грядущего геошторма являются произошедшие на минувшей неделе вспышки на Солнце — 11 декабря была зарегистрирована мощная вспышка класса М6.7. Кроме того, сегодня ночью Солнце выбросило в космос протуберанец длиной около полумиллиона километров, который начал формироваться еще два месяца назад.