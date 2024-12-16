Школьник из Тюмени вошел в число победителей международного конкурса AI Challenge

В этом году участие в конкурсе приняли 8,5 тысяч детей из 65 стран мира, среди которых США, Украина, Узбекистан, Эфиопия, Перу, Индия, Канада и другие. Ребята работали над технологическими бизнес-кейсами по 16 направлениям — от металлургии и сельского хозяйства до инвестиций и креативных направлений.