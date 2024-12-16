Потанин: «Норникель» скорректировал свою стратегию на важные для страны пункты

Бизнесмен признает, что макроэкономическая стабильность находится в сильной зависимости от курса национальной валюты и санкционного давления. Но это не все вызовы, которые стоят сегодня перед российской экономикой. В их числе Владимир Потанин отмечает проблемы с доступом к технологиям и оборудованию, что в свою очередь существенно снижает скорость инвестиционных процессов. Импортозамещение не решит эту проблему на 100%, считает Владимир Потанин, поэтому Россия была и остается полноправной участницей мировых процессов разделения труда.