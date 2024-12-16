Потанин: «Норникель» скорректировал свою стратегию на важные для страны пункты

Posted 16 декабря, 06:28
Published 16 декабря, 06:28
Modified 16 декабря, 06:28
Updated 16 декабря, 06:28
Бизнесмен признает, что макроэкономическая стабильность находится в сильной зависимости от курса национальной валюты и санкционного давления. Но это не все вызовы, которые стоят сегодня перед российской экономикой. В их числе Владимир Потанин отмечает проблемы с доступом к технологиям и оборудованию, что в свою очередь существенно снижает скорость инвестиционных процессов. Импортозамещение не решит эту проблему на 100%, считает Владимир Потанин, поэтому Россия была и остается полноправной участницей мировых процессов разделения труда.
Несмотря на возникающие трудности, глава «Норникеля» призвал бизнес продолжать осуществлять инвестиции, делать это «терпеливо», посредством «правильных рыночных инструментов», которыми еще придется «научиться пользоваться».
«Норникель» со своей стороны тоже пошел на корректировку инвестиционной программы, но при этом намерен развивать стратегию умеренного роста, укрепляя связи с китайскими партнерами и расширяя производство внутри страны.
«Помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России. Например, мы не только сохраняем объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличиваем его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось получить поддержку», — рассказал журналисту РБК Потанин.
Он подчеркнул, что в рамках господдержки компания выполнила основные задачи — сохранение налоговой базы, рабочих мест и компетенций.
«Норникель» старается сполна выполнять и экологические обязательства. Так, на Надеждинском металлургическом заводе продолжается реализация программы по снижению выбросов диоксида серы, а проект «Чистый воздух» в Норильске уже дал ощутимые результаты.
Потанин отметил, что тяжелый период для страны преодолевается преимущественно благодаря успешной работе бизнеса, который проявил себя как эффективный партнер государства в решении экономических и социальных задач.