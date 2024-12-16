Политика против СВО: Боец с передовой намерен оспорить выборы мэра Тобольска

Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», бывший кандидат направил два обращения о пересмотре выборов. Первое — на имя главы Тобольской межрайонной прокуратуры Сажина, главного прокурора региона Александра Попова, а также еще одно обращение на имя уральского полпреда Артема Жоги, сообщив, что аккурат к выборам в Тобольске в состав конкурсной комиссии гордумой был введен юрист Марат Ражев, не являющийся депутатом.