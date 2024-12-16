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Posted 16 декабря, 13:16

Published 16 декабря, 13:16

Modified 16 декабря, 13:27

Updated 16 декабря, 13:27

Боец с передовой намерен оспорить выборы мэра Тобольска

Политика против СВО: Боец с передовой намерен оспорить выборы мэра Тобольска

16 декабря 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.

Боец с передовой намерен оспорить выборы мэра Тобольска

Политический скандал назревает в Тобольске. Бывший кандидат в мэры Тобольска, а ныне боец СВО, экс-кандидат в градоначальники — участник президентской программы «Время героев» Климов решил, что выборы мэра в городе прошли незаконно.

Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», бывший кандидат направил два обращения о пересмотре выборов. Первое — на имя главы Тобольской межрайонной прокуратуры Сажина, главного прокурора региона Александра Попова, а также еще одно обращение на имя уральского полпреда Артема Жоги, сообщив, что аккурат к выборам в Тобольске в состав конкурсной комиссии гордумой был введен юрист Марат Ражев, не являющийся депутатом.

Это, по мнению заявителя, делает выборы незаконными, поскольку назначение того, кто не является депутатом, противоречит уставу городу.

Сам же экс-кандидат Климов сейчас находится на СВО, однако приезжал в Тобольск в ноябре, заявив, что поручил проработать этот вопрос своим помощникам.

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