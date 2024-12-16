Политика против СВО: Боец с передовой намерен оспорить выборы мэра Тобольска

Posted 16 декабря, 13:16
Published 16 декабря, 13:16
Modified 16 декабря, 13:27
Updated 16 декабря, 13:27
Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», бывший кандидат направил два обращения о пересмотре выборов. Первое — на имя главы Тобольской межрайонной прокуратуры Сажина, главного прокурора региона Александра Попова, а также еще одно обращение на имя уральского полпреда Артема Жоги, сообщив, что аккурат к выборам в Тобольске в состав конкурсной комиссии гордумой был введен юрист Марат Ражев, не являющийся депутатом.
Это, по мнению заявителя, делает выборы незаконными, поскольку назначение того, кто не является депутатом, противоречит уставу городу.
Сам же экс-кандидат Климов сейчас находится на СВО, однако приезжал в Тобольск в ноябре, заявив, что поручил проработать этот вопрос своим помощникам.
Ранее сообщалось о том, что тюменский депутат пожаловался президенту Путину на сына Свердловского мэра.