Новый фильм проекта «Новый мир» посвящен партнерству России и Индонезии

Posted 16 декабря, 19:43
Published 16 декабря, 19:43
Modified 16 декабря, 19:45
Updated 16 декабря, 19:45
Индонезия, которая сейчас находится в топ-8 крупнейших мировых экономик, сотрудничает с Россией уже больше века. Как сообщает life.ru, начало такого партнерства было положено еще в XIX столетии, когда в Джакарте (тогда Батавии) заработало первое российское консульство. После формирования СССР отношения стали еще более крепкими — Советский Союз помогал стране с возведением стадионов, дорог и больниц.
Пахала Нуграха Мансури, до октября 2024 года занимавший пост заместителя министра иностранных дел Индонезии, напоминает, что Россия стала одной из первых стран, кто официально признал независимость Индонезии. Этот факт сих пор помнят и ценят индонезийцы. Также он подчеркнул, что два народа имеют общие ценности и дорожат длительной исторической дружбой.
В фильме перечисляются основные векторы совместного развития двух стран. Так, Индонезия при участии России занимается как цифровизацией экономики, так и строительством плавучих АЭС. Культурное партнерство двух стран также находится в зените. Никита Шиликов, глава Русского дома в Джакарте, дал свой комментарий такому сотрудничеству и теплому отношению двух народов: «Здесь удивительная природа, прекрасные люди, люди, которые хотят с нами общаться, хотят с нами дружить, и это чувствуется во всём. Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение».
Индонезийцы по-настоящему заинтересованы в изучении российской культуры. Кроме того, они разделяют взгляды российских политиков. Вахид Суприяди, чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России (2016–2020), отмечает, что индонезийцы любят Владимира Путина, так как в их представлении он обладает суперсилой, является самым сильным и справедливым мировым лидером, достойным того, чтобы за ним следовали. Индонезийцы крайне уважают российского президента за поддержку мусульман. Вахид Суприяди считает, что ценности россиян во многом схожи со взглядами индонезийцев, и отмечает схожесть двух народов в целом.
Индонезия с каждым годом становится все более востребована как место отдыха российских туристов. Так, в течение прошлого года в стране побывали 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года из Москвы на Бали запустили прямые рейсы. В фильме перечисляются природные и культурные сокровища страны, которые особенно привлекательны для отдыхающих: от национального стадиона в Джакарте, построенного при участии СССР, до современных инфраструктурных проектов, символизирующих единство россиян и индонезийцев.