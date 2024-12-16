Новый фильм проекта «Новый мир» посвящен партнерству России и Индонезии

В фильме перечисляются основные векторы совместного развития двух стран. Так, Индонезия при участии России занимается как цифровизацией экономики, так и строительством плавучих АЭС. Культурное партнерство двух стран также находится в зените. Никита Шиликов, глава Русского дома в Джакарте, дал свой комментарий такому сотрудничеству и теплому отношению двух народов: «Здесь удивительная природа, прекрасные люди, люди, которые хотят с нами общаться, хотят с нами дружить, и это чувствуется во всём. Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение».